Le système peut gérer des marches allant jusqu’à 25 cm de hauteur, à une vitesse de 0,2 mètre par seconde. Il s’adapte dynamiquement à la largeur et à la géométrie des escaliers, garantissant une montée fluide et stable. Pour sécuriser le tout, trois systèmes de freinage indépendants et des bandes de roulement en caoutchouc renforcé assurent l’adhérence sur différents revêtements, qu’il s’agisse de bois, de carrelage ou de moquette.

La navigation repose sur un module baptisé 3DAdapt, qui combine un laser à lumière structurée et une caméra pilotée par IA. Cette solution permet de cartographier les marches en temps réel, de calculer profondeur et inclinaison, et d’ajuster la trajectoire du robot en conséquence.