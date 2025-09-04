Dreame présente à l’IFA 2025 le Cyber X, un aspirateur robot équipé du système bionique QuadTrack. Il promet un nettoyage multi-étages sans intervention humaine.
- Dreame a dévoilé le Cyber X, un aspirateur robot capable de nettoyer plusieurs étages de manière autonome.
- Le système QuadTrack permet au robot de franchir les escaliers grâce à un mini-ascenseur intégré.
- Avec ses batteries de 6 400 mAh, le Cyber X peut couvrir jusqu'à cinq étages sans recharge.
Dreame avait décidémment de nombreuses annonces dans sa besace pour cet IFA 2025. Le constructeur, non content d'avoir présenté une toute nouvelle gammes d'aspirateurs robot équipés d'une serpillère rouleau, ou d'un bras mécanique, a levé le voile sur une innovation qui s’attaque à l’un des freins historiques des aspirateurs robots : l’incapacité à gérer plusieurs étages. Le Cyber X inaugure une approche inédite avec la technologie QuadTrack, pensée pour franchir les escaliers en toute autonomie. Associé à une base et à une batterie renforcée, l’appareil veut simplifier l’entretien des foyers à plusieurs niveaux en supprimant le besoin de transporter manuellement le robot.
Un mini-ascenseur intégré pour monter les marches
Au cœur du Cyber X, on retrouve le module QuadTrack, un mécanisme qui agit comme un mini-ascenseur intégré. Lorsqu’il doit passer d’un étage à l’autre, le robot s’arrime au système, qui le transporte jusqu’au niveau supérieur avant de le relâcher pour reprendre son cycle de nettoyage. Cette approche fluidifie les transitions et sécurise le passage entre les étages.
Le système peut gérer des marches allant jusqu’à 25 cm de hauteur, à une vitesse de 0,2 mètre par seconde. Il s’adapte dynamiquement à la largeur et à la géométrie des escaliers, garantissant une montée fluide et stable. Pour sécuriser le tout, trois systèmes de freinage indépendants et des bandes de roulement en caoutchouc renforcé assurent l’adhérence sur différents revêtements, qu’il s’agisse de bois, de carrelage ou de moquette.
La navigation repose sur un module baptisé 3DAdapt, qui combine un laser à lumière structurée et une caméra pilotée par IA. Cette solution permet de cartographier les marches en temps réel, de calculer profondeur et inclinaison, et d’ajuster la trajectoire du robot en conséquence.
Une double alimentation pour assurer le nettoyage des étages
Pour accompagner cette nouvelle fonctionnalité, Dreame a doté le Cyber X et le système de batteries haute capacité de 6 400 mAh chacune. Grâce à cette double alimentation, l’appareil est capable de couvrir jusqu’à cinq étages en une seule session, sans retour prématuré à sa base de recharge.
Cette endurance positionne le Cyber X comme un modèle particulièrement adapté aux grandes maisons ou aux foyers disposant de plusieurs niveaux à entretenir. C’est une évolution notable face aux aspirateurs robots classiques, dont l’usage se limite généralement à un étage, voire à quelques pièces ouvertes.
Le Dreame Cyber X sera disponible au début de l’année 2026. Le constructeur n’a pas encore communiqué son prix, mais le positionne comme une solution haut de gamme destinée aux foyers multi-étages recherchant un appareil véritablement autonome. Rendez-vous dans quelques mois !