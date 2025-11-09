Les aspirateurs laveurs sont la nouvelle tendance dans le secteur du nettoyage. Ils aspirent, lavent, sèchent et laissent les sols impeccables sans effort. Parmi les modèles que nous avons testés cette année, c’est le Tineco Floor One S9 Artist qui remporte le Clubic Award 2025 du meilleur aspirateur laveur.
Nouveau design bien plus travaillé, puissance impressionnante et lavage du rouleau à 85°C, le Tineco Floor One S9 Artist regorge de nouvelles capacités pour améliorer le nettoyage de la maison.
L’aspirateur laveur est sans conteste la tendance 2025 dans l'univers du nettoyage. Les utilisateurs, en quête de simplicité, se sont rués sur ces appareils tout-en-un qui aspirent le sol, le lavent et s'entretiennent tout seul. Ces modèles combinent désormais des moteurs performants, une meilleure gestion de l’eau et un confort d’usage inédit. Le Tineco Floor One S9 Artist symbolise cette évolution : il allie efficacité, maniabilité et qualité de fabrication, tout en apportant un vrai gain de temps au quotidien. Pour toutes ces raisons, c'est ce modèle qui remporte le Clubic Award du meilleur aspirateur laveur cette année.
Tineco Floor One S9 Artist, l’allié incontournable des sols impeccables
Dès la première utilisation, le Tineco Floor One S9 Artist impressionne par son niveau de finition. L’assemblage est impeccable, les matériaux premium, et son design élégant lui permet de se faire une place de choix dans la maison. On peut exhiber l'appareil, pas besoin de le cacher dans un coin. L’écran est clair et bien intégré, tandis que la poignée assure une excellente prise en main pour un usage confortable, même prolongé. Sa légèreté et son système d’assistance à la traction facilitent le nettoyage, même sur de grandes surfaces.
Mais c’est sur le terrain que le S9 Artist fait la différence. Son rouleau rotatif aspire et lave simultanément, avec une puissance d’aspiration qui rivalise avec celle des modèles haut de gamme. La technologie iLoop détecte automatiquement le type de saleté et adapte la puissance comme le débit d’eau en temps réel. Résultat : un sol propre, sans traces, que ce soit sur du carrelage, du parquet ou une tache tenace. On a testé l'appareil sur des taches fortement incrustées, et l'aspirateur laveur Tineco n'a jamais manqué de puissance ou d'efficacité.
Autre point fort : sa base intelligente. Elle vide, nettoie, sèche et désinfecte le rouleau après chaque utilisation, garantissant une hygiène parfaite. L’utilisateur n’a plus rien à gérer : l’appareil est prêt à repartir pour un nouveau cycle en quelques minutes. Le Tineco Floor One S9 Artist s’adresse à ceux qui veulent un appareil performant, autonome et agréable à utiliser.
Tineco a enfin mis l’accent sur la connectivité. L’application mobile permet de suivre les cycles d’entretien, de vérifier le niveau d’eau et même de consulter les statistiques d’utilisation. Le logiciel n'est pas obligatoire, on peut très bien l'utiliser sans, mais il permet de personnaliser un peu plus son aspirateur. Une option parfaite pour les utilisateurs avancés.
Ce modèle ne se contente pas de bien faire : il excelle sur tous les plans. Polyvalent, intuitif et efficace, il transforme la corvée du ménage en une tâche rapide et maîtrisée. C’est cette maîtrise qui lui vaut sans surprise le Clubic Award 2025 du meilleur aspirateur laveur.
La note finale et le test complet du Tineco Floor One S9 Artist
- Très bonne aspiration et nettoyage
- Un entretien facile
- Solution de lavage fournie
- Autonomie correcte
- Excellent auto-nettoyage
- Prix très élevé
- Un peu lourd à la longue
- Le bouton de paramétrage au fonctionnement confus
- Une application pas vraiment utile
Les autres aspirateurs laveurs qui ont marqué 2025 :
Si le Tineco Floor One S9 Artist s’impose, la concurrence a également brillé cette année. Le Roborock F25 ACE se distingue par sa tête flexible et son efficacité dans les recoins, tandis que le Dreame H15 Pro Heat innove avec son système de lavage à chaud, redoutable sur les taches incrustées. Enfin, le Mova M50 Ultra se présente comme une alternative accessible et polyvalente, avec une autonomie généreuse et une base d’auto-nettoyage complète.
- Excellente aspiration
- Un lavage des sols très convaincant
- Des déplacements assistés dans les coins et sous les meubles
- Entretien facile
- Autonettoyage efficace
- Pas de détergent fourni
- Un réservoir d'eau un peu léger
- Pas d'alerte de niveau d'eau bas
- Connexion avec l'application gadget
- Aspiration puissante et précise
- Lavage eau chaude efficace
- Bonne autonomie en mode Auto
- Entretien facile et rapide
- Appareil lourd en main
- Bras robotisé sans réelle plus-value
- Pas aussi efficace qu'attendu sur les taches d'huile
- Prix élevé
- Excellentes performances
- Lavage des sols impeccable, même sur zones très sales
- Manche pliable, une première
- Maniable
- Entretien facile
- Autonomie limitée
- Pas de mode ECO
- Un peu lourd à la longue
- Un manche plastique qui nous parait fragile