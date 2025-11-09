Mais c’est sur le terrain que le S9 Artist fait la différence. Son rouleau rotatif aspire et lave simultanément, avec une puissance d’aspiration qui rivalise avec celle des modèles haut de gamme. La technologie iLoop détecte automatiquement le type de saleté et adapte la puissance comme le débit d’eau en temps réel. Résultat : un sol propre, sans traces, que ce soit sur du carrelage, du parquet ou une tache tenace. On a testé l'appareil sur des taches fortement incrustées, et l'aspirateur laveur Tineco n'a jamais manqué de puissance ou d'efficacité.

Autre point fort : sa base intelligente. Elle vide, nettoie, sèche et désinfecte le rouleau après chaque utilisation, garantissant une hygiène parfaite. L’utilisateur n’a plus rien à gérer : l’appareil est prêt à repartir pour un nouveau cycle en quelques minutes. Le Tineco Floor One S9 Artist s’adresse à ceux qui veulent un appareil performant, autonome et agréable à utiliser.