Le mode Auto est le plus adapté pour récupérer les taches du quotidien, comme les traces de pas ou de terre. Le rouleau est suffisamment irrigué et tourne assez vite pour nettoyer en un seul va-et-vient. Il n'est pas infaillible non plus. Sur les traces les plus incrustées, comme les résidus alimentaires ou les taches de café, le mode Auto a plus de peine à nettoyer efficacement. Notre conseil : opter directement pour le mode Turbo lorsque la maison est très sale pour s'assurer d'une récupération la plus complète possible des traces. Pour un nettoyage régulier ou hebdomadaire, le mode Auto est au contraire tout à fait suffisant et permet de gagner quelques précieuses minutes d'autonomie.