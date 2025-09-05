Avec le Floor One S9 Scientist, la station S9 Artist et le Pure One A90S, Tineco enrichit son catalogue de solutions pour l’entretien domestique. Entre design futuriste, intelligence artificielle et modularité, la marque cherche à répondre à tous les usages.
- Tineco lance trois nouveaux produits pour l'entretien domestique : le Floor One S9 Scientist, la station S9 Artist et le Pure One A90S.
- Ces appareils allient un design futuriste avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour faciliter le nettoyage.
- La marque mise sur la modularité pour s'adapter à divers usages et répondre aux besoins des consommateurs.
Le Tineco Floor One S9 tutoyait la perfection, mais la marque n'a évidemment pas dit son dernier mot pour rendre votre sol propre dans les moindres recoins. La marque présente à l'IFA de Berlin 2025 trois nouveautés qui visent à combiner puissance, ergonomie et innovations technologiques. Du Floor One S9 Scientist pensé pour la précision, à la station S9 Artist conçue pour automatiser l’entretien, jusqu’au Pure One A90S destiné à la polyvalence, chaque appareil cible un profil d’utilisateur différent, mais avec la même volonté : simplifier les tâches du quotidien.
Floor One S9 Scientist : l’exigence au millimètre près
Après le Floor One S9 Artist, qui avait reçu un 10/10 lors de son test il y a quelques semaines, c'est au tour du Scientist de venir investir nos maisons pour les nettoyer dans les moindres recoins.
Le Floor One S9 Scientist se distingue par un accessoire simple mais efficace : une raclette intégrée, placée de part et d’autre du rouleau, qui ramène poussières et débris vers la brosse. Cet ajout, déjà aperçu sur le Dreame H15 Pro, permet de longer parfaitement les murs et d’éviter les zones habituellement épargnées par les laveurs de sol.
Le modèle intègre aussi la technologie StreakFree, qui détecte les mouvements du balai. Lors du retour, le grattoir s’abaisse automatiquement pour piéger les résidus. L’utilisateur peut par ailleurs activer un jet de solution nettoyante via un bouton situé sur la poignée. Cette dernière est projetée sur le sol et il suffit de passer l'aspirateur pour nettoyer cette vilaine trace. Avec sa puissance d’aspiration de 22 kPa, son mode de nettoyage intelligent et son format ultra-fin de 11 cm, le S9 Scientist conserve la capacité de se glisser sous les meubles bas.
Tineco Floor One Station S9 Artist : plus besoin de le recharger après chaque lavage
Le Floor One Station S9 Artist reprend les caractéristiques techniques du Scientist mais se démarque par sa station de charge. Qualifiée de 3-en-1, elle recharge, nettoie et sèche automatiquement le rouleau après usage. Son réservoir d’eau de 5 litres limite les allers-retours au point d’eau et lui permet de lancer seule les cycles d’autonettoyage. La station peut également chauffer l’eau avant de remplir le réservoir du balai, ce qui ajoute un degré d’efficacité supplémentaire.
Avec ce système, le Floor One S9 Artist s’adresse à ceux qui recherchent une solution plus autonome. Plus besoin en effet de recharger en eau propre après chaque lavage, ce qui est très pénible sur les modèles actuels, notamment si l'on doit nettoyer une grande maison.
Floor One S9 Artist Steam Pro : la vapeur pour les taches tenaces
Enfin, le S9 Artist Steam Pro introduit un mode vapeur destiné aux sols très encrassés. Ce mode, qui chauffe l’eau à 140 °C, permet de venir à bout des taches les plus résistantes, même si son usage reste ponctuel en raison d’une autonomie plus limitée.
Tineco ajoute également la fonction ReverseScrub : le rouleau microfibre inverse sa rotation pendant 14 secondes pour frotter plus intensément les taches incrustées. Ce modèle intègre aussi des modes silencieux, aussi bien pour le lavage que pour le séchage du rouleau, afin de pouvoir être utilisé à toute heure sans nuisance sonore.
Tineco n’a pas encore communiqué les prix ni les dates de sortie de ses trois modèles. Comptez sur nous pour en dire plus, une fois les appareils en main.