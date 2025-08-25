Les capteurs RGB intégrés détectent la nature de la salissure, qu’il s’agisse de liquides ou de débris solides, et adaptent automatiquement le ratio eau/détergent ainsi que la puissance d’aspiration. Ce système intelligent optimise les ressources et permet d’espacer les recharges, un réservoir pouvant suffire pour un mois complet selon les données avancées par la marque. Il faudra les vérifier durant un test complet.

Avec son bras robotisé GapFree 2.0, le H15 Pro FoamWash assure en outre un nettoyage sans interstice, couvrant efficacement les bords, les angles et les plinthes. Sa conception lui permet de passer sous les meubles bas dès 10,6 cm de hauteur afin d'atteindre le maximum de surface dans la maison. La roue arrière Omni-wheel assure par ailleurs une maniabilité fluide et respectueuse des surfaces.