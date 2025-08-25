Avec son système à mousse et bio-enzymes, il neutralise les odeurs et élimine les taches tenaces. Un modèle pensé pour simplifier le quotidien des ménages équipés d’animaux.
Le marché des aspirateurs laveurs évolue avec des modèles de plus en plus spécialisés. Dreame, acteur majeur des appareils intelligents pour la maison, enrichit sa gamme avec le lancement du H15 Pro FoamWash. Le premier se distingue par une approche inédite. En effet, ce modèle envoie une mousse sur le sol pour détacher en profondeur le carrelage ou le parquet. Ce nouveau modèle s'adresse en priorité aux familles partageant leur foyer avec un chien ou un chat, et qui souhaitent une solution simple et efficace pour lutter contre les taches tenaces et les mauvaises odeurs.
Une mousse projetée sur les taches pour les dissoudre avant le lavage
Le H15 Pro FoamWash repose sur un cycle en trois étapes. Tout d'abord, l'appareil va projeter une mousse dense sur la tache. Cette dernière va entrainer sa dissolution par bio-enzymes, puis l'aspirateur va s'occuper du lavage et de l'aspiration. Cette combinaison permet d’éliminer efficacement Le H15 Pro FoamWash bénéficie en outre d'une aspiration de 23 000 Pa, ainsi que d'un rouleau tournant à 480 tr/min pour des sols nettoyés en profondeur.
Les capteurs RGB intégrés détectent la nature de la salissure, qu’il s’agisse de liquides ou de débris solides, et adaptent automatiquement le ratio eau/détergent ainsi que la puissance d’aspiration. Ce système intelligent optimise les ressources et permet d’espacer les recharges, un réservoir pouvant suffire pour un mois complet selon les données avancées par la marque. Il faudra les vérifier durant un test complet.
Avec son bras robotisé GapFree 2.0, le H15 Pro FoamWash assure en outre un nettoyage sans interstice, couvrant efficacement les bords, les angles et les plinthes. Sa conception lui permet de passer sous les meubles bas dès 10,6 cm de hauteur afin d'atteindre le maximum de surface dans la maison. La roue arrière Omni-wheel assure par ailleurs une maniabilité fluide et respectueuse des surfaces.
Un aspirateur laveur premium, accompagné d'un modèle plus classique
L’appareil intègre plusieurs fonctions d’autonettoyage, destinées à limiter au maximum les interventions manuelles. Le système TangleCut 2.0 évite l’enchevêtrement des poils, tandis que le rouleau est nettoyé à l’eau chaude et séché en cinq minutes. Ce processus s’active automatiquement après chaque nettoyage du sol, pour maintenir des performances optimales et limiter les mauvaises odeurs.
Pour l'autonomie enfin, le H15 Pro FoamWash embarque une batterie de 6×5 000 mAh lui offrant 60 minutes d’usage, soit jusqu’à 400 m² couverts en une seule charge. Ce devrait être suffisant pour la plupart des logements et des appartements.
Dreame complète cette annonce avec le H15S, un aspirateur laveur plus classique pensé pour les zones difficiles d’accès. Il combine une aspiration de 21 000 Pa, une portée à plat de 180° et une brosse autonettoyante, pour un entretien ciblé des bords et recoins.
Le Dreame H15 Pro FoamWash sera disponible dès le 5 septembre 2025 au prix conseillé de 699 €, avec une remise de 100 € valable dix jours. Le Dreame H15S sera proposé à la même date à 499 €, assorti d’une réduction de 50 € pendant deux semaines.