L'autonomie en mode classique, quant à elle, est très satisfaisante avec environ 55 minutes en mode Auto, largement suffisantes pour nettoyer intégralement un logement moyen. Le système d’auto-nettoyage est aussi très performant, utilisant une eau chauffée à 100°C pour le lavage de la brosse et assurant un séchage impeccable en une demi-heure.

Pour résumer, le Dreame H15 Pro Heat se distingue clairement sur le marché des aspirateurs laveurs par son efficacité d’aspiration, son innovation pertinente du lavage à l’eau chaude et sa simplicité d’entretien. Malgré quelques points faibles, notamment son poids élevé et son autonomie réduite en mode eau chaude, il intègre logiquement notre sélection des meilleurs aspirateurs laveurs grâce à ses performances plus que solides et son efficacité au quotidien.