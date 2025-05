Le Dreame X40 Master se positionne comme l'aspirateur-laveur robot haut de gamme du constructeur. Ce modèle combine une puissance d’aspiration impressionnante de 12 000 Pa, une station compacte de seulement 28 cm de profondeur, et des fonctionnalités avancées pensées pour maximiser l'autonomie au quotidien.

Le robot aspirateur est équipé de la technologie MopExtend RoboSwing, capable de déployer ses serpillières rotatives pour nettoyer efficacement les coins et les bords difficiles d’accès. Sa brosse latérale extensible et relevable de plus de 10 mm permet d’assurer un passage précis le long des plinthes, souvent délaissées par les modèles classiques. En parallèle, la station d’accueil 8-en-1 automatise l’entretien du robot : vidage du bac à poussière, lavage et séchage des serpillières à 70 °C, remplissage et vidange des réservoirs d’eau, tout est conçu pour réduire les manipulations manuelles avec une station qui se raccorde directement à l'arrivée d'eau de la maison. L'appareil est encastrable pour ne pas prendre de place chez vous.

Côté navigation, le X40 Master combine un système LiDAR et une caméra embarquée pour cartographier les espaces en trois dimensions et éviter les obstacles avec précision. Sa taille réduite facilite son intégration dans tous les types d’intérieurs, y compris les plus petits. Il est également compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home, permettant un pilotage simple et rapide.

Avec une autonomie pouvant atteindre 250 minutes et un ajustement automatique de la puissance en fonction du type de sol, le Dreame X40 Master s’adapte à tous les logements et propose une efficacité redoutable.