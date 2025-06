Le marché des aspirateurs laveurs est en pleine ébullition et les constructeurs ne cessent de proposer de nouvelles solutions pour améliorer un peu plus le nettoyage chez les particuliers. Dreame, l’un des acteurs majeurs du secteur, dévoile le H15 Pro Heat, une version perfectionnée de son H15 Pro. Comme son nom anglais l'indique, la vraie nouveauté de ce modèle est l'utilisation d'eau chaude pour le nettoyage, chauffée directement dans l'aspirateur laveur et à la demande pour éliminer les traces les plus incrustées au sol.