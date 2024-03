Le Dreame L10s Pro Ultra Heat rejoint notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots !

Même s'ils ne sont pas exactement au même prix, deux modèles concurrents peuvent être comparés au Dreame L10s Pro Ultra Heat.

L'Ecovacs Deebot X2 Omni 15, pour commencer. D'un point de vue performances, ces deux aspirateurs robots se révèlent similaires pour la qualité d'aspiration. En revanche, le modèle de Dreame tire son épingle du jeu avec le lavage des sols, bien plus efficace que la machine d'Ecovacs, en particulier pour les sols sales. Sachant qu'elle est au moins 150 à 200€ plus chère que sa concurrente, elle n'est pas le meilleur choix selon nous.

Vient ensuite la comparaison avec Roborock Q Revo, qui met un peu plus l'aspirateur robot de Dreame en difficulté, d'abord car il est d'environ 200€ moins onéreux. Pourtant, il lui mène une féroce bataille sur le ring des performances, avec une qualité d'aspiration équivalente et une efficacité du lavage un peu plus convaincante avec le modèle de Dreame, surtout pour les tâches les plus tenaces. Reste que le système de navigation est plus fiable pour le Roborock Q Revo, qui profite aussi d'une autonomie prolongée.