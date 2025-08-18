Dreame présente son nouvel aspirateur-laveur H15 Mix. Cet appareil est conçu pour s’adapter à toutes les surfaces et répondre à divers besoins de nettoyage domestique. Doté de 7 fonctionnalités, ce nouvel aspirateur balai laveur va nettoyer votre maison de fond en comble, du sol au canapé.
- Dreame lance le H15 Mix, un aspirateur-laveur 7-en-1 modulable adapté sols, canapés, tapis et sièges de voiture.
- Il intègre brosse CelesTect, nettoyeur de taches à 60°C, mini-brosse motorisée et accessoires flexibles.
- ThermoTub permet lavage à 100°C et auto-nettoyage de la brosse; prix conseillé 899€, lancement à 699€.
Dreame, fabricant d'aspirateurs et de solutions de nettoyage pour la maison, annonce la sortie du Dreame H15 Mix. Ce nouvel appareil 7-en-1 combine plusieurs outils et technologies pour offrir une solution de nettoyage adaptée à différentes surfaces.
Un seul appareil pour les gouverner tous
Si le Dreame H15 Pro Heat était déjà un succès, cette nouvelle version suréquipée va plaire aux plus maniaques. Le H15 Mix se distingue par sa modularité, avec sept accessoires interchangeables :
- Aspirateur-laveur : aspire et lave simultanément.
- Brosse CelesTect : équipée d’un éclairage LED et d’une ouverture frontale ajustable, elle est conçue pour les tapis et les gros débris.
- Nettoyeur de taches pour tapis sans fil : utilise une aspiration de 19 000 Pa et de l’eau chaude à 60°C pour éliminer les taches tenaces.
- Mini-brosse motorisée : idéale pour les tissus d’ameublement, elle capture poils et poussières fines.
- Outil flexible : permet un nettoyage en profondeur des recoins.
- Outil combiné flexible : adapté au nettoyage quotidien des espaces difficiles d’accès.
- Tube d’extension : conçu pour aspirer les débris sur les surfaces comme les claviers ou les bureaux.
Avec tant de fonctionnalités, il est possible de nettoyer la maison du sol au plafond. Fini les accessoires indépendants de marque différente, Dreame propose plusieurs appareils en un, qui permet aussi de laver les canapés, les sièges de voiture ou encore les tapis.
Un entretien simple et rapide
Le système ThermoTub propose un lavage à l’eau chaude à 100°C pour dissoudre les saletés incrustées. La brosse s’auto-nettoie dans sa base, avec un débit d’eau accru de 98,3% selon le constructeur, par rapport aux modèles précédents.
Le séchage de la brosse est rapide, avec deux modes disponibles (5 minutes à 90°C ou 30 minutes à 85°C).
Prix et disponibilité
Le Dreame H15 Mix est disponible sur le site officiel de Dreame, sur Amazon et chez les revendeurs partenaires, au prix conseillé de 899€. Une réduction de 200€ est proposée lors des deux premières semaines de lancement, faisant tomber le prix à seulement 699€.