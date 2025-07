Spécialiste des aspirateurs robots et des aspirateurs laveurs, Dreame s'inspire des pratiques en cours dans le monde des smartphones ou des PC portables avec son nouveau programme de reprise lancé le 15 juillet 2025 en France. Baptisé « Trade Up, Dreame On », ce dispositif permet aux utilisateurs de bénéficier de réductions allant jusqu’à 500 € sur l’achat d’un nouvel appareil Dreame, en échangeant simplement leur ancien modèle de la même marque.