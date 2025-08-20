Tineco lance un nouvel aspirateur balai laveur, le Floor One S7 Stretch Steam. Ce modèle permet de laver votre sol avec de la vapeur à 140°C, pour un nettoyage optimal et sans produits chimiques. Avec ceci, une tête inclinable à 180° pour aller nettoyer sous les meubles.
Tineco, fabricant d'aspirateur balais et balais serpillères, présente son dernier modèle, le Floor One S7 Stretch Steam. Cet aspirateur laveur utilise la vapeur à 140 °C pour nettoyer et désinfecter les sols sans recourir à des produits chimiques. Une alternative à la serpillère classique, sans se fatiguer.
- Tineco présente le Floor One S7 Stretch Steam, nouvel aspirateur laveur haut de gamme successeur du S7 Steam.
- Il utilise une vapeur HyperSteam à 140 °C pour désinfecter sans produits chimiques et intègre des capteurs iLoop.
- Design pratique : tête inclinable à 180°, autonomie jusqu’à 80 min, système anti-emmêlement et brosse autonettoyante; prix 699€, dispo en ligne.
Un nettoyage efficace à la vapeur
Si le constructeur a déjà présenté récemment, ses Tineco Pure One S50 et S70, c'est au tour d'un nouvel aspirateur laveur d'être présenté, le Floor One S7 Stretch Steam. Le nom est long et pas évident à prononcer, mais c'est le nouvel aspirateur laveur haut de gamme du fabricant. Il succède au S7 Steam classique.
Cet appareil se distingue par son design flexible et ses fonctionnalités, réduisant le besoin de frotter ou de rincer manuellement. C'est l'appareil parfait pour quiconque souhaite nettoyer son domicile sans produits parfois toxiques.
Le Floor One S7 Stretch Steam combine plusieurs technologies pour simplifier l’entretien des sols :
Vapeur HyperSteam à 140 °C : élimine taches, bactéries et acariens, assurant une désinfection naturelle.
Tête ultra-plate à 180° : permet d’accéder facilement sous les meubles bas.
Autonomie jusqu’à 80 minutes : suffisante pour nettoyer une surface équivalente à un étage entier.
Système anti-emmêlement DualBlock : évite les blocages liés aux cheveux et poils d’animaux.
Nettoyage et séchage automatiques de la brosse : garantit une hygiène optimale après chaque utilisation.
Capteurs intelligents iLoop : ajustent automatiquement la puissance en fonction du niveau de saleté détecté.
Nettoyage des bords sur trois côtés : pour atteindre les plinthes et les angles difficiles.
Prix et disponibilité
Le Floor One S7 Stretch Steam est disponible dès aujourd’hui sur le Tineco Amazon Store et la boutique en ligne de la marque, au prix conseillé de 699€. Une version Floor One S7 Stretch Steam Plus sera proposée en magasins chez Fnac Darty et Boulanger à partir de début octobre.