L'année 2025 sera chargée pour Roborock, qui lance de tout nouveaux aspirateurs robot haut de gamme avec la gamme Saros. La marque s'est retrouvée engluée dans les nombreuses versions et déclinaisons de ses appareils, avec des noms parfois à coucher dehors, par exemple le S8 MaxV Ultra, et auxquels les utilisateurs ne comprenaient plus rien.

Désormais, il n'y a plus que deux gammes chez le constructeur : les Qrevo, s'adressant à tous les publics, et les Saros qui remplacent les modèles S7 et S8 (vous suivez ?). Trois modèles Saros ont été présentés lors du CES 2025, avec notamment le Saros Z70 et sa pince robotisée qui a tant fait parler de l'évènement. Nous y reviendrons à l'occasion d'un autre test complet mais penchons-nous aujourd'hui sur le Saros 10, un modèle un peu moins ambitieux certes, mais accompagné de nombreuses nouveautés.

Le Saros 10 est annoncé comme le robot le plus fin jamais conçu par la marque. Il est aussi capable de franchir des seuils de 4 cm avec un châssis surélevé, et est plus intelligent avec une pluie de capteurs et un nouvel algorithme pour la détection des obstacles. Bref, un petit concentré d'innovations pour le constructeur qui justifie ce nouveau nom. Voyons maintenant si les résultats sont à la hauteur.