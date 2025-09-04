Cela fait à peu près un an que Narwal a posé ses valises en France et la marque n'a clairement pas chômé pour se faire connaitre auprès du grand public, en proposant plusieurs aspirateurs robot haut de gamme, sans oublier de soigner le secteur de l'entrée de gamme avec des appareils plus simples et plus abordables. Cette petite famille de produits, complète et cohérente déployée, place à la phase 2 avec le lancement du Narwal Flow, le dernier-né du constructeur.

Ce nouveau modèle, que nous avions déjà pu apercevoir lors de notre visite du CES de Las Vegas en janvier dernier, est enfin arrivé dans nos contrées. Sa principale nouveauté est à retrouver du côté du système de nettoyage. Les serpillères laissent place à un rouleau brosse, mais pas n'importe lequel. Si Ecovacs ou encore Dreame ont déjà annoncé ou sorti leurs solutions similaires, la brosse de ce nouvel aspirateur robot est plus large pour capturer plus efficacement les traces sur le sol de la maison. Cela fait quelques semaines que j'ai reçu mon exemplaire, et l'heure du verdict est arrivée. Le Narwal Flow est-il la sensation de la rentrée du côté du nettoyage intelligent ?