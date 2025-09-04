Narwal inaugure une nouvelle page de son histoire avec le lancement du dernier fleuron de sa gamme, le Narwal Flow. Nouveau nom donc, mais aussi nouveau système de lavage avec l'abandon des serpillères rotatives pour un rouleau brosse version XXL. Et cela se voit dans la maison !
Cela fait à peu près un an que Narwal a posé ses valises en France et la marque n'a clairement pas chômé pour se faire connaitre auprès du grand public, en proposant plusieurs aspirateurs robot haut de gamme, sans oublier de soigner le secteur de l'entrée de gamme avec des appareils plus simples et plus abordables. Cette petite famille de produits, complète et cohérente déployée, place à la phase 2 avec le lancement du Narwal Flow, le dernier-né du constructeur.
Ce nouveau modèle, que nous avions déjà pu apercevoir lors de notre visite du CES de Las Vegas en janvier dernier, est enfin arrivé dans nos contrées. Sa principale nouveauté est à retrouver du côté du système de nettoyage. Les serpillères laissent place à un rouleau brosse, mais pas n'importe lequel. Si Ecovacs ou encore Dreame ont déjà annoncé ou sorti leurs solutions similaires, la brosse de ce nouvel aspirateur robot est plus large pour capturer plus efficacement les traces sur le sol de la maison. Cela fait quelques semaines que j'ai reçu mon exemplaire, et l'heure du verdict est arrivée. Le Narwal Flow est-il la sensation de la rentrée du côté du nettoyage intelligent ?
Design et fabrication : toujours aussi premium
À l'inverse d'un Roborock ou d'un Ecovacs, deux marques qui n'ont pas hésité cette année à casser leurs codes de design, Narwal reste très sage. La station comme l'aspirateur robot qui composent le Flow sont peu ou prou similaires aux précédents modèles conçus par la marque ces derniers mois. On retrouve une station légèrement bombée sur le devant, avec une façade grise et détachable qui renferme le sac à poussières préinstallé. Sous le capot, on retrouve les deux réservoirs d'eau propre et d'eau sale, et dans un renfoncement le logement qui accueille la cartouche de produit détergent. Narwal n'en propose pas dans la boite, mais à la place la marque inclut un bidon de solution à ajouter directement à l'eau propre. C'est moins pratique, et le constructeur avait pour habitude de glisser une première cartouche dans le carton.
Deux bacs d'eau et un emplacement pour la cartouche de détergent, du grand classique ©Mathieu Grumiaux pour Clubic.com
L'aspirateur robot, d'apparence, n'évolue pas davantage avec son format disque. C'est en retournant l'appareil que l'on aperçoit le plus gros changement, à savoir sa très large brosse rouleau pour le nettoyage des sols. Celle-ci, solidement maintenue, est démontable si d'aventure vous souhaitiez la nettoyer plus profondément après plusieurs passages dans la maison. Côté aspiration, le Narwal Flow fait appel à un combo brosse principale nylon + caoutchouc et à une brosse latérale assez longue et à deux lamelles pour ramener les poils et déchets aux alentours vers le centre de l'appareil.
Les brosses anti-emmêlement ©Mathieu Grumiaux pour Clubic.com
Pour se déplacer, le Narwal Flow s'appuie sur une double caméra RGB à l'avant et un algorithme qui permet de simuler la vision humaine. L'objectif pour les ingénieurs de la marque est de repérer plus facilement les objets dans l'espace, ainsi que les flaques d'eau ou les surfaces réfléchissantes qui posent traditionnellement un problème aux aspirateurs robot.
Pour finir ce tour du propriétaire, la station du Narwal Flow est accompagné d'un filtre de remplacement, ainsi que d'un accessoire à placer dans la station pour éviter l'accumulation de déchets lors du nettoyage à l'eau chaude du rouleau brosse, sans oublier un sac supplémentaire. Suffisant donc pour tenir entre trois et six mois avant d'acheter des consommables.
Aspiration : un excellent résultat pour tous les types de déchets
Le Narwal Flow suit la tendance inflationniste qui touche tous les aspirateurs robots et se voit équipé d'un moteur affichant une puissance de 22 000 Pa au compteur. En théorie, le modèle devrait être capable de retirer la plupart des déchets au sol, mais parfois la réalité est plus cruelle, et nombre d'aspirateurs puissants ont parfois du mal avec les poils d'animaux ou les résidus solides.
Le Narwal Flow se débrouille comme un chef dans toutes les situations. J'ai lancé le robot à puissance normal (quatre niveaux sont proposés) et l'aspirateur robot n'a eu aucun mal à venir à bout des poussières, de la terre ou encore des poils et cheveux au sol. Seuls les amas de poils peuvent être détectés comme obstacles et évités par l'appareil, mais une fois dessus, il n'en fait qu'une bouchée.
Concernant les tapis, le Flow est plus efficace que certains de ses concurrents positionnés dans la même gamme tarifaire. Il passe automatiquement en mode de puissance fort pour détacher les poils et les poussières incrustés, et si votre tapis n'est pas trop sale, l'aspirateur robot devrait se montrer suffisant pour lui redonner un petit coup de propre. En plus de la puissance du moteur, l'aspirateur va s'appuyer sur le tapis grâce à son châssis motorisé qui lui permet de basculer le poids vers l'avant. S'il est un peu plus encombré, le Narwal Flow ne fait pas de miracles non plus, mais réussit quand même à travailler en profondeur et à récupérer un maximum de débris. Un très bon point.
Lavage des sols : l'atout numéro 1 du Narwal Flow
C'est le plat de résistance proposé avec Narwal avec ce modèle Flow. Son rouleau brosse plat, annoncé par la marque comme 16 fois plus large qu'un rouleau classique qui équiperait par exemple un aspirateur laveur, permet un nettoyage plus efficace des taches au sol. De l'eau, chauffée à 45°C est projetée sur le tampon, puis l'appareil exerce sur le sol une pression de 12N lors de ses déplacements pour venir en théorie à bout des résidus les plus tenaces. J'oubliais : la brosse est extensible sur le côté droit de l'aspirateur pour laver dans les coins et le long des murs.
Et dans les faits, là encore, le Narwal Flow fait un excellent travail. Les traces légères (traces de pas, d'eau…) sont immédiatement désintégrées en un seul passage. L'eau sale est évacuée automatiquement dans un réservoir intégré à l'appareil et la brosse est constamment nettoyée et irriguée durant le passage de l'aspirateur robot afin de ne pas étaler les taches.
Pour les taches de sauce ou de liquides qui marquent le sol, je serai moins dithyrambique. J'ai renversé un peu de ketchup au sol et envoyé le robot sur zone pour la nettoyer. En effet, un simple passage suffit à ramasser sans en mettre partout. Par contre, le produit nettoyant n'est pas suffisant pour réellement laver en profondeur mon carrelage, qui reste collant et poisseux, même après deux passages simultanés.
Le lavage du rouleau brosse est réalisé à 80°C dans la station, et même après le ramassage de résidus alimentaires, ce dernier en ressort à chaque fois parfaitement propre, ou en tout cas débarrassé des tâches les plus visibles.
Navigation : pas aussi bonne qu'espérée
Narwal est généralement très fière lorsqu'il s'agit d'évoquer les différentes technologies composant son système de navigation. Processeur dédié à l'IA, double caméra à l'avant et une bardée de capteurs doivent aider l'aspirateur robot à déceler le moindre élément dans la maison. Malheureusement, mon expérience avec le Narwal Flow n'est pas aussi idyllique.
Avant toute chose, ce dernier modèle n'est clairement pas une catastrophe, loin de là. La cartographie est tout simplement excellente et réalisée très rapidement dans la maison. Les caméras et les algorithmes sont très compétents pour repérer les éléments qui composent le foyer, comme un tapis au sol, les différentes pièces et même les meubles automatiquement. Le robot se déplace avec aisance dans mon appartement et se révèle très précis lors du nettoyage.
C'est plutôt du côté de la détection des obstacles et de l'apprentissage que l'appareil pêche. Une fois de plus, les pieds de mes chaises de salle à manger ont posé un problème à l'aspirateur robot, qui les a franchies et s'est retrouvé piégé. Bon, je commence à en avoir l'habitude, mais à l'inverse des derniers Roborock ou Ecovacs, qui apprennent rapidement à éviter les zones, le Narwal Flow vient continuellement se bloquer dans les chaises. C'est embêtant puisqu'il est impossible de lancer l'aspirateur dans la maison une fois absent, sauf à les enlever, ou alors il est nécessaire de créer des zones interdites pour éviter tout blocage.
En mode Freo, le nom donné par Narwal pour son mode automatique par intelligence artificielle, le Narwal Flow se montre aussi aléatoire devant certains obstacles. Il refuse de passer sur certaines touffes de poils, mais n'hésite pas à parfois franchir un câble mal identifié. Par contre, le robot n'a aucun mal à identifier une flaque d'eau pour la nettoyer. Il y a donc encore du travail à effectuer du côté du logiciel.
Application : un contrôle total sur l'aspirateur robot
Le logiciel Narwal Freo n'a pas évolué beaucoup en quelques mois, et c'est très bien comme ça puisque l'application mobile m'avait plutôt convaincu lors du test du Narwal Freo X, malgré quelques réserves.
Une interface propre ©Mathieu Grumiaux pour Clubic.com
La modification des pièces et des zones de nettoyage a été grandement améliorée. Il est beaucoup plus simple de fusionner ou de diviser une zone dans les réglages de la carte. Deux vues sont proposées, en 2D ou en 3D, selon votre préférence. Les options permettant de lancer le mode Freo, ou les différents programmes de nettoyage (aspirer puis laver, aspirer seulement…) sont accessibles dès la page d'accueil, c'est un vrai gain de temps au quotidien.
Une myriade de réglages ©Mathieu Grumiaux pour Clubic.com
J'apprécie aussi les nombreuses options permettant de paramétrer facilement le séchage de la serpillère, le mode Ne pas Déranger ou d'autres petites options plus accessoires. Les utilisateurs avancés ne sont pas oubliés et peuvent paramétrer leur robot aspirateur dans les moindres détails.
Paramétrez votre Narwal Flow comme vous le souhaitez ©Mathieu Grumiaux pour Clubic.com
Je suis plus critique sur les nombreux problèmes de traduction présents dans l'application. On peut excuser une faute d'orthographe ou une formulation maladroite, mais certaines parties de l'app semblent être sorties de Google Traduction, sans relecture. Pour un produit premium, c'est très léger, d'autant que le problème persiste depuis plusieurs mois, et j'espère que Narwal va résoudre ce problème rapidement.
Autonomie : plus de trois heures de nettoyage continu
Avec une batterie assez généreuse de 5 900 mAh et son mode intelligent, l'autonomie du Narwal Flow le classe parmi les bons élèves de la discipline. Un nettoyage rapide d'une pièce durant 22 minutes ne lui fait perdre que 12 % de batterie en mode Freo. Sur un test d'endurance, le Narwal Flow a tenu près de trois heures avant de retourner faire le plein d'énergie. Un score dans la moyenne du secteur premium.
La recharge quant à elle prend presque autant de temps avec trois heures nécessaires pour passer de 0 à 100 %. C'est un poil plus rapide que certains aspirateurs robot similaires, mais cela reste encore un peu long.
Narwal Flow : l'avis de Clubic
Le Narwal Flow est présenté comme la marque comme l'appareil de nettoyage ultime et tout-en-un, remplaçant les différents aspirateurs balai et laveurs. Sur le plan de l'aspiration et du lavage, c'est un quasi-carton plein pour le constructeur. Sa brosse rouleau est la plus efficace à date, avec un nettoyage impeccable du sol, même le long des murs. L'aspiration est également remarquable de précision, tandis que l'entretien de l'aspirateur robot est suffisamment puissant pour garantir d'excellentes performances après plusieurs semaines d'utilisation.
Le produit pêche toutefois sur sa navigation. La marque a beau jeu de mettre l'emphase sur son système de double vision, le Narwa Flow voit flou face à certains objets et peut souvent se bloquer dans des cables ou près des meubles. Un rangement de son logement est obligatoire pour le moment afin d'éviter les mauvaises surprises.
Le Narwal Flow est le meilleur aspirateur robot de la marque aujourd'hui, et une belle évolution qui peut satisfaire les ménages qui cherchent à automatiser le nettoyage de leur logement. Reste maintenant à passer aux finitions, notamment logicielles, pour en faire une référence incontournable.
- Une excellente fabrication
- Une aspiration puissante
- Lavage des sols presque parfait
- App mobile complète
- Autonomie confortable
- Problèmes de détection de certains objets
- Une navigation parfois hasardeuse
- Un nettoyage moyennement efficace sur les taches grasses
- Problèmes de traduction
Fiche technique Narwal Flow
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc, Plastique, Poils
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|60dB
|Autonomie
|180mn
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Modes de parcours
|Murs vers le centre
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa, Siri
|Hauteur
|430mm
|Largeur
|402mm
|Poids
|17kg
|Forme du robot
|Disque