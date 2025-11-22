L'aspirateur laveur est l'un des produits phares de cette année 2025. Roborock, avec la gamme F25, a eu à cœur ces derniers mois, de renouveler sa gamme de produits avec de nouveaux modèles très séduisants, mais surtout performants pour débarrasser le sol de votre maison des poussières et autres poils, tout en passant un sérieux coup de frais.
Roborock propose à l’occasion du Black Friday deux modèles d’aspirateurs laveurs à des prix revus à la baisse. Le F25 et le F25 ACE, pensés pour un usage domestique polyvalent, se distinguent par leur puissance, leur conception pratique et leur autonomie d’entretien. Que l’on cherche un appareil simple pour gagner du temps au quotidien ou un modèle plus évolué avec dosage automatique du détergent, ces deux références s’adressent à des profils variés, sans compromis sur les performances.
Avec des promotions allant jusqu’à 200 € de remise sur ces modèles (et 800 € sur l’ensemble des produits de la marque), c’est l’occasion de s’équiper avant l’hiver avec des appareils adaptés aux foyers actifs, aux familles avec enfants ou aux propriétaires d’animaux.
Les offres Black Friday chez Roborock
- Roborock F25 ACE à 349€ au lieu de 549€
- Roborock F25 à 269€ au lieu de 399€
Roborock F25 ACE : un aspirateur laveur plus intelligent et plus simple à utiliser
Le Roborock F25 ACE s’adresse à ceux qui veulent une solution de nettoyage autonome, pratique et réellement efficace sur la durée. Son premier atout réside dans son distributeur automatique de détergent, qui libère automatiquement la bonne quantité de produit à chaque session. Plus besoin de doser soi-même ou de remplir systématiquement le réservoir : l’appareil gère cela pour vous, ce qui simplifie l’utilisation au quotidien, notamment pour les foyers pressés ou les ménages ayant de larges surfaces à couvrir.
La marque mise également sur un design pratique, aussi bien en termes d'entretien que de maniabilité. Le F25 ACE est équipé d’un double racleur et d’un système anti-enchevêtrement, pensé pour limiter l'accumulation de cheveux ou poils d’animaux sur le rouleau. Cela réduit significativement le besoin de démontage ou de nettoyage manuel. Pour les zones difficiles d’accès, comme sous les lits, canapés ou buffets bas, l’aspirateur peut s’incliner jusqu’à 180° avec une hauteur minimale de 12,5 cm. On peut ainsi nettoyer sous les meubles sans les déplacer, et sans vraiment se baisser. Votre dos appréciera.
Durant la période du Black Friday, le Roborock F25 ACE bénéficie d’une réduction importante : son prix passe de 549 € à 349 €.
Enfin, grâce à la technologie SlideTech 2.0, la maniabilité générale est renforcée. L’appareil glisse de façon fluide sur le sol, avec une prise en main intuitive. Que ce soit pour une utilisation régulière ou des nettoyages ponctuels, ce modèle combine confort et efficacité.
Concernant l'autonomie, le F25 ACE offre une heure de nettoyage en mode ECO, et environ une demi-heure en mode Auto, pour récupérer l'ensemble des déchets dans les pièces à vivre en un seul passage. Le Roborock F25 ACE soigne enfin l'entretien, avec un lavage automatique et un séchage du rouleau réalisé après chaque nettoyage pour éviter la formation de mauvaises odeurs.
Roborock F25 : puissance d’aspiration et autonomie d’entretien
Le F25 peut être considéré comme le petit frère du Roborock F25 ACE. Les deux partagent de nombreuses caractéristiques, et ce modèle, un peu plus abordable, permet de profiter d'un ménage grandement facilité dans la maison, avec une aspiration des poussières et des poils, ainsi que le lavage complet des sols durs.
Proposé à 269 € au lieu de 399 €, le Roborock F25 offre un très bon compromis entre puissance, entretien automatique et confort d’utilisation.
Le Roborock F25 conserve les atouts essentiels d’un aspirateur laveur moderne, tout en se concentrant sur la performance brute et l’entretien simplifié. Sa puissance d’aspiration atteint 20 000 Pa, ce qui en fait un appareil redoutable contre les miettes incrustées, la poussière fine ou les résidus sur carrelage, parquet ou moquette fine. Il est équipé d’un rouleau Jawscrappers avec un système anti-enchevêtrement qui empêche les cheveux ou poils d’obstruer le mécanisme. C’est un avantage notable pour les foyers avec animaux.
Le nettoyage du rouleau est lui aussi pensé pour durer : après chaque utilisation, l’appareil le lave à haute température et le sèche automatiquement à l’air chaud. Cela évite la formation de moisissures ou d’odeurs, et assure un rouleau toujours propre pour les sessions suivantes. Ce fonctionnement en quasi-autonomie est particulièrement appréciable lorsqu’on utilise la machine plusieurs fois par semaine.
Côté design, la technologie Flatreach 2.0 permet de nettoyer sous les meubles et dans les coins sans efforts. Son format léger le rend aussi facile à transporter d’un étage à l’autre, pour aller nettoyer les chambres ou votre bureau. Avec une autonomie d'environ 60 minutes annoncées par le constructeur en mode ECO, il est possible de nettoyer l'ensemble d'un logement sur une seule charge.