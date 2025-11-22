Le Roborock F25 ACE s’adresse à ceux qui veulent une solution de nettoyage autonome, pratique et réellement efficace sur la durée. Son premier atout réside dans son distributeur automatique de détergent, qui libère automatiquement la bonne quantité de produit à chaque session. Plus besoin de doser soi-même ou de remplir systématiquement le réservoir : l’appareil gère cela pour vous, ce qui simplifie l’utilisation au quotidien, notamment pour les foyers pressés ou les ménages ayant de larges surfaces à couvrir.

La marque mise également sur un design pratique, aussi bien en termes d'entretien que de maniabilité. Le F25 ACE est équipé d’un double racleur et d’un système anti-enchevêtrement, pensé pour limiter l'accumulation de cheveux ou poils d’animaux sur le rouleau. Cela réduit significativement le besoin de démontage ou de nettoyage manuel. Pour les zones difficiles d’accès, comme sous les lits, canapés ou buffets bas, l’aspirateur peut s’incliner jusqu’à 180° avec une hauteur minimale de 12,5 cm. On peut ainsi nettoyer sous les meubles sans les déplacer, et sans vraiment se baisser. Votre dos appréciera.

Durant la période du Black Friday, le Roborock F25 ACE bénéficie d’une réduction importante : son prix passe de 549 € à 349 €.