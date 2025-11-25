Ecovacs dégaine ses meilleures promotions à l’occasion du Black Friday 2025. Trois modèles haut de gamme voient leur prix chuter de manière spectaculaire, avec jusqu’à 700 € de réduction. Que vous cherchiez un robot aspirateur intelligent, puissant ou totalement autonome, il y a forcément un Deebot pour vous.
Le Black Friday s’impose chaque année comme le moment idéal pour s’équiper intelligemment, et c'est encore plus vrai du côté de la maison connectée. Les constructeurs ne sont jamais avares en promotions pour vous permettre d'accueillir leurs meilleurs produits au meilleur prix. Cette année, Ecovacs propose des réductions massives sur ses robots les plus avancés, avec des modèles adaptés à tous les foyers, du plus technophile au plus pragmatique. Trois références sont à l’honneur : le X11 OMNICYCLONE, véritable vitrine technologique de la marque, le T50 Pro Gen 2, un modèle équilibré et polyvalent, et le T80, une référence haut de gamme à prix cassé.
Les 3 offres Black Friday à ne pas manquer chez Ecovacs
- Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE à 999€ au lieu de 1 299€
- Ecovacs Deebot T50 Pro Gen 2 à 399€ au lieu de 899€
- Ecovacs Deebot T80 à 499€ au lieu de 1 099€
Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE : un concentré d’innovations au service du quotidien
Une station inédite pour un entretien simplifié
Le X11 OMNICYCLONE s’accompagne d’une station d’accueil révolutionnaire sans sac, ce qui évite l’achat récurrent de sacs jetables. C'est bon pour la planète, mais également pour votre porte-monnaie. Cette dernière assure la vidange automatique du bac à poussière, mais aussi le lavage des serpillières et leur séchage à l’air chaud. Ce fonctionnement en « circuit fermé » apporte un vrai confort d’utilisation au quotidien. Il s'affiche à 999€ au lieu de 1299€ pour le Black Friday.
Grâce à son système OmniCyclone, la station combine deux puissances cycloniques pour capturer les particules les plus fines sans dispersion. Cette innovation vise à maintenir un environnement propre même autour de la base, là où d’autres modèles laissent parfois des résidus.
Une recharge ultrarapide pour une autonomie illimitée
Autre innovation majeure : la technologie PowerBoost, qui permet de récupérer jusqu’à 6 % de batterie en seulement 3 minutes. Cela se traduit concrètement par une capacité de nettoyage allant jusqu’à 1 000 m² par session, de quoi couvrir sans problème une maison entière ou un grand appartement en une seule passe.
Imaginez avoir besoin de faire un ménage complet avant l’arrivée d’invités, avec peu de temps devant vous. Le X11 peut repartir nettoyer quelques pièces après une simple pause de cinq minutes sur sa base, sans perte de performance.
Des performances solides, un assistant intelligent
Le système BLAST propulse l’air à 18 litres par seconde avec une pression d’aspiration de 19 500 Pa. Ce couple air + pression assure une élimination en profondeur des poussières, poils d’animaux et miettes incrustées dans les fibres. Le lavage des sols est assuré par le nouveau rouleau serpillère OZMO Roller. Ce dernier nettoie les carrelages ou parquets en profondeur, même les taches tenaces, et est nettoyé en permanence par un réservoir d'eau intégré pour éviter d'étaler la saleté dans votre logement.
Enfin, le X11 embarque l’assistant vocal YIKO, qui permet de déclencher un nettoyage par simple commande vocale, sans avoir besoin d’utiliser l’application mobile. Ajoutez à cela la technologie TruePass pour franchir les seuils et les obstacles jusqu’à 2 cm, et ainsi se dégager de toutes les situations, et vous obtenez un robot totalement autonome, quelles que soient les contraintes de votre logement.
Ecovacs Deebot T50 Pro Gen 2 : un modèle équilibré pour un nettoyage sans compromis
Un gabarit affiné pour passer partout
Le T50 Pro Gen 2 séduit par son format compact, sans compromettre sa puissance. Il peut se faufiler sous la majorité des meubles bas grâce à une hauteur optimisée, tout en conservant un réservoir d’eau et de poussière suffisant pour de grandes surfaces. À seulement 399€ au lieu de 899€, il devient un vrai bon plan du Black Friday.
Les foyers avec enfants ou animaux apprécieront particulièrement sa serpillière lavante en continu, capable de nettoyer les traces de pas, les taches de jus de fruit ou les poils en un seul passage. Un capteur intelligent adapte en temps réel l’intensité du lavage en fonction du niveau de saleté détecté.
Une navigation précise avec évitement d’obstacles
Le T50 Pro Gen 2 embarque une navigation par LiDAR couplée à des capteurs d’évitement 3D, ce qui lui permet de repérer les petits objets comme des câbles, chaussettes ou jouets oubliés au sol. Un vrai gain de tranquillité quand on vit par exemple avec des enfants qui n'ont pas forcément le réflexe de ranger leurs jouets au quotidien.
L’application Ecovacs permet de cartographier plusieurs étages, de définir des zones à éviter et d’ajuster la puissance de nettoyage pièce par pièce. L’utilisateur peut ainsi planifier un passage renforcé dans l’entrée boueuse après une sortie pluvieuse, ou un passage léger dans la chambre avant le coucher.
Un excellent rapport qualité/prix
Sans atteindre les performances extrêmes du X11, notamment en matière de lavage des sols, le T50 Pro Gen 2, avec sa puissance de 21 000 Pa se positionne comme un excellent compromis entre fonctionnalités avancées et accessibilité tarifaire. Sa capacité à s’adapter à tous les sols, son autonomie correcte et son niveau sonore contenu en font une référence pour les foyers à la recherche d’un robot aspirateur efficace et intelligent, sans complexité inutile.
Ecovacs Deebot T80 : l'aspirateur robot expert pour les grands espaces
Une puissance d’aspiration impressionnante
Le T80 se démarque par une aspiration particulièrement puissante, capable d’atteindre plus de 18 000 Pa selon les configurations. C’est un atout précieux pour les logements spacieux ou les surfaces plus exigeantes comme les moquettes épaisses ou les sols à rainures.
Dans une maison familiale avec plusieurs enfants et des animaux, le T80 pourra nettoyer efficacement les miettes, la poussière et les poils dans la salle de jeux, la cuisine et les couloirs… sans avoir besoin d’un passage répété.
Le T80 est capable de reconnaître automatiquement les types de sols, de lever ses serpillières pour éviter de mouiller les tapis, et d’adapter sa puissance en temps réel. Il s’agit d’un appareil polyvalent, pensé pour s’adapter à toutes les configurations de logement : sols durs, tapis, carrelage, parquet ciré, etc.
Il intègre d'ailleurs la brosse rouleau OZMO Roller, avec une vitesse de 200 tours/minute pour un nettoyage estimé jusqu'à 16 fois plus efficace qu'un aspirateur robot traditionnel. Un vrai atout pour laver rapidement le sol de toute la maison, et ce sans efforts.
Une station ultra complète pour un entretien 100 % automatique
Comme ses grands frères, le T80 est équipé d’une station OMNI tout-en-un, qui assure la vidange, le nettoyage et le séchage des serpillières. Il est donc possible de lancer un cycle complet et de ne rien faire pendant plusieurs jours, voire semaines. La station peut contenir suffisamment de poussière pour une autonomie de plus de 60 jours en usage normal.
Son tarif en très forte baisse pendant le Black Friday le rend particulièrement attractif pour ceux qui cherchent un modèle haut de gamme à prix réduit, avec des fonctionnalités avancées sans compromis.
Trois modèles pour trois besoins, un point commun : l’efficacité Ecovacs
Que vous cherchiez le nec plus ultra avec le X11, un robot équilibré et malin avec le T50 Pro Gen 2, ou un modèle expert à prix choc avec le T80, la gamme Ecovacs couvre tous les besoins avec un niveau d’innovation élevé et des prix exceptionnellement attractifs pour ce Black Friday 2025.
Avec des réductions allant jusqu’à 700 euros et des stations toujours plus complètes pour une gestion autonome du ménage, c’est le moment idéal pour investir dans un assistant du quotidien qui vous fera gagner du temps et de la sérénité tout au long de l’année.
À noter : ces modèles Ecovacs sont également disponibles chez Boulanger.