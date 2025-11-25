Le X11 OMNICYCLONE s’accompagne d’une station d’accueil révolutionnaire sans sac, ce qui évite l’achat récurrent de sacs jetables. C'est bon pour la planète, mais également pour votre porte-monnaie. Cette dernière assure la vidange automatique du bac à poussière, mais aussi le lavage des serpillières et leur séchage à l’air chaud. Ce fonctionnement en « circuit fermé » apporte un vrai confort d’utilisation au quotidien. Il s'affiche à 999€ au lieu de 1299€ pour le Black Friday.

Grâce à son système OmniCyclone, la station combine deux puissances cycloniques pour capturer les particules les plus fines sans dispersion. Cette innovation vise à maintenir un environnement propre même autour de la base, là où d’autres modèles laissent parfois des résidus.