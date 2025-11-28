Le nettoyage quotidien devient plus simple grâce à une réduction rare chez Dreame. Certains diront que profiter d'un tel confort à la maison n'arrive pas souvent.
Le Dreame L40s Pro Ultra s'affiche à 564 € chez Amazon, soit 37 % de moins que son tarif moyen. C'est le prix le plus bas jamais vu, relevé à l'occasion du Black Friday. Ce robot aspire et lave les sols en toute autonomie, avec une aspiration puissante et une gestion adaptée aux tapis. Il s'occupe aussi du rinçage et du séchage de ses serpillières, pour un entretien sans effort, même dans un intérieur avec plusieurs types de sols.
L'aspirateur robot capte la poussière fine grâce à un moteur silencieux. Il gère automatiquement le nettoyage des tapis et s'adapte à chaque pièce. Son système de lavage à l'eau chaude limite la corvée de nettoyage régulier. Il s'impose comme une solution pratique pour garder un sol propre avec un minimum d'intervention.
- Aspiration Vormax 19 000 Pa pour capturer la poussière fine et les débris sur tout type de sol
- Brosse duo HyperStream avec système anti-nœuds pour un entretien facilité, même avec des poils d'animaux
- Base PowerDock tout-en-un : vidange automatique, serpillière rincée à l'eau chaude 75°C, séchage et recharge du réservoir
- Franchit des seuils et obstacles jusqu'à 4 cm grâce au système EasyLeap
- Stratégies de nettoyage personnalisables via l'application Dreamehome, avec différents modes pour tapis et moquettes
- Nécessite un espace au sol dégagé autour de la base pour fonctionner de façon optimale
- L'application impose une connexion internet pour toutes les fonctionnalités avancées
- Peut rencontrer des difficultés sur certains tapis très épais ou foncés
Une autonomie pensée pour les routines chargées
L'aspirateur robot prend en charge le ménage du quotidien, même quand la journée s'annonce longue. Son système de vidage automatique du bac à poussière évite les manipulations répétées, ce qui libère du temps pour d'autres tâches. Grâce à la fonction de lavage à l'eau chaude, il s'attaque aussi aux taches tenaces, comme celles qu'on retrouve après un goûter ou une séance de bricolage. Certains diront que ce confort devient vite indispensable, surtout dans une maison animée où l'on jongle déjà avec mille choses. On peut trouver qu'il allège vraiment la charge mentale, à la fois par sa simplicité et par sa capacité à s'adapter à différents types de sols sans intervention compliquée.
Le robot ajuste ses réglages d'aspiration dès qu'il détecte un tapis ou une moquette, ce qui évite d'abîmer les surfaces délicates. Il franchit sans difficulté les seuils ou petits obstacles, ce qui limite les interruptions pendant le nettoyage. Son fonctionnement silencieux permet de le laisser tourner même lors d'une réunion à la maison ou pendant le sommeil d'un enfant. Ce mélange de praticité et de discrétion rend l'appareil adapté à une utilisation régulière, sans changer ses habitudes ni s'inquiéter du bruit ou du passage sur les tapis plus épais.
Un entretien facilité à long terme
Amazon affiche le Dreame L40s Pro Ultra à 564 €. Ce robot convient à celles et ceux qui cherchent à simplifier l'entretien des sols au quotidien. Grâce à son format compact et à son autonomie, il s'intègre facilement dans la routine, même avec des enfants ou des animaux. Le nettoyage automatique du bac allonge les intervalles entre deux vidages. Ce fonctionnement reste pratique pour un usage régulier, sans contrainte d'entretien fastidieux.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.