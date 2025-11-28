À l’occasion du Black Friday 2025, Ecovacs propose des réductions massives sur trois de ses modèles de robots les plus performants. Que vous cherchiez un robot aspirateur polyvalent, une solution de nettoyage ultra haut de gamme ou un modèle à navigation intelligente, il y a forcément une offre qui vous correspond.
Ils sont aujourd'hui les incontournables dans nos maisons pour nettoyer les sols à notre place. Les robots aspirateurs ne sont plus de simples gadgets d’appoint : ils deviennent aujourd’hui de véritables alliés pour maintenir votre intérieur impeccable au quotidien, avec un minimum d’efforts. Grâce aux dernières innovations signées Ecovacs, l’entretien des sols devient plus intelligent, plus efficace et surtout plus autonome.
Avec des technologies de cartographie de plus en plus précises, l'arrivée de l'intelligence artificielle, une puissance d’aspiration renforcée et des stations d’accueil tout-en-un, ces appareils changent la donne pour ceux qui souhaitent déléguer cette corvée répétitive.
Pour ce Black Friday 2025, deux références sortent du lot : le Deebot X11 OMNICYCLONE, et le Deebot T80, proposés avec des réductions allant jusqu’à 55 %.
Les offres Ecovacs à ne pas manquer durant le Black Friday :
- Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE à 979 € au lieu de 1 299 €
- Ecovacs Deebot T80 à 479 € au lieu de 1 099 €
Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE : la référence haut de gamme à l’autonomie illimitée
Lancé comme l’un des produits phares d’Ecovacs cette année, le X11 OMNICYCLONE incarne l’élite des robots nettoyeurs. Ce modèle combine une puissance d’aspiration de 19 500 Pa avec la technologie BLAST, capable de délivrer un débit d’air de 18L/s. De quoi venir à bout des poussières les plus incrustées, y compris dans les tapis épais ou les joints de carrelage.
Sa station OMNICYCLONE marque un tournant dans la gestion du nettoyage. Grâce à une technologie sans sac plus écologique, elle collecte la poussière, lave les serpillères et les sèche à l’air chaud, tout en limitant les déchets sur le long terme. Ecovacs estime que cette solution permettrait d’économiser jusqu’à 25 sacs sur cinq ans, tout en évitant les manipulations. En bref, vous ne vous salissez pas les doigts, et ça grace à une conception ingénieuse, et vous gagnez de l'argent sur les consommables.
Il tombe à 979€ au lieu de 1 299€ pendant le Black Friday, soit une remise de 320€.
Une recharge ultra-rapide pour les grandes surfaces
Mais ce qui démarque réellement le X11, c’est la technologie PowerBoost : une recharge ultra rapide, capable de récupérer 6 % de batterie en 3 minutes, ce qui lui permet de nettoyer jusqu’à 1 000 m² en une seule session. Pour les grandes maisons, c’est un changement majeur. Il n’est plus nécessaire de programmer plusieurs cycles ou de patienter pendant des heures entre deux passages.
À l’usage, on apprécie également la serpillière OZMO ROLLER 2.0, qui embarque un rouleau à poils en nylon haute densité qui remplace les traditionnelles serpillères. Combinée à la technologie TruEdge 3.0, elle garantit un nettoyage méticuleux des bords et des angles, souvent négligés par les robots concurrents.
Enfin, l’assistant vocal YIKO ajoute une touche de confort supplémentaire. L’utilisateur peut facilement donner des instructions vocales ou automatiser le nettoyage en fonction de son mode de vie.
Ecovacs Deebot T80 : la meilleure affaire de ce Black Friday
C’est sans doute l’offre la plus impressionnante de cette sélection. Le Deebot T80 passe de 1 099 € à 479 €, soit 620 € d’économie, pour un robot hautement performant, pensé pour les utilisateurs exigeants qui souhaitent un maximum d’autonomie.
Le T80 se distingue par sa technologie de détection de salissure qui ajuste automatiquement la puissance d’aspiration selon le niveau de saleté au sol. C’est particulièrement utile dans les maisons avec enfants, animaux ou zones à fort passage, comme la cuisine ou le salon. Vous pouvez ainsi programmer un passage intensif dans les zones critiques, et un mode plus léger dans les chambres, tout en optimisant la consommation d’énergie. Sa puissance de 18 000 Pa est largement suffisante pour récupérer tous les débris qui trainent sur le sol, des cheveux aux poils en passant par les miettes.
Pour le lavage des sols, ce modèle T80 se passe des serpillères et opte à la place pour un rouleau, comme un aspirateur laveur, avec une vitesse de 200 tours/minute pour décaper les sols et retirer ces vilaines taches qui vous empoisonnent la vie depuis bien trop longtemps.
L'intelligence artificielle est évidemment de la partie pour analyser les objets qui se trouvent sur son chemin, les reconnaitre et les éviter soigneusement. Le Deebot T80 optimise son temps de parcours en temps réel pour laver le plus de surface possible en un minimum de temps, et sans que vous ayez à ranger votre domicile.
L’appareil est également compatible avec l’application mobile Ecovacs, qui permet un contrôle à distance, la gestion des cartes et des zones interdites, ou encore le suivi du nettoyage en temps réel. Côté hardware, le T80 dispose de deux brosses latérales, d’un réservoir d’eau intelligent, et d’un système de lavage et séchage des serpillières intégré à la base, pour une expérience 100 % mains libres.
Avec un tel niveau d’équipement, le Deebot T80 s’adresse aux foyers qui veulent automatiser au maximum l’entretien des sols, sans compromis sur la propreté.
Une opportunité à ne pas manquer
Ces promotions sont valables jusqu’au 1ᵉʳ décembre 2025, dans la limite des stocks disponibles. Elles concernent des produits haut de gamme, souvent réservés aux foyers les plus technophiles, désormais proposés à des tarifs très compétitifs.
Avec des remises allant jusqu’à 620 €, c’est sans conteste l’un des meilleurs moments de l’année pour investir dans un robot aspirateur-laveur performant, fiable et conçu pour durer.