Ils sont aujourd'hui les incontournables dans nos maisons pour nettoyer les sols à notre place. Les robots aspirateurs ne sont plus de simples gadgets d’appoint : ils deviennent aujourd’hui de véritables alliés pour maintenir votre intérieur impeccable au quotidien, avec un minimum d’efforts. Grâce aux dernières innovations signées Ecovacs, l’entretien des sols devient plus intelligent, plus efficace et surtout plus autonome.

Avec des technologies de cartographie de plus en plus précises, l'arrivée de l'intelligence artificielle, une puissance d’aspiration renforcée et des stations d’accueil tout-en-un, ces appareils changent la donne pour ceux qui souhaitent déléguer cette corvée répétitive.

Pour ce Black Friday 2025, deux références sortent du lot : le Deebot X11 OMNICYCLONE, et le Deebot T80, proposés avec des réductions allant jusqu’à 55 %.