Narwal frappe fort pour le Black Friday 2025 avec des réductions spectaculaires sur ses modèles les plus avancés. Trois robots laveurs haut de gamme, dont le tout nouveau Narwal Flow, sont proposés à des tarifs jamais vus, avec jusqu’à 750 € de remise immédiate.
En quelques années, Narwal s’est imposée comme une référence incontournable dans l’univers du nettoyage intelligent. La marque s’est spécialisée dans les robots laveurs hybrides haut de gamme, capables à la fois d’aspirer et de laver les sols avec une efficacité redoutable. Pour le Black Friday 2025, Narwal met les bouchées doubles et propose trois de ses modèles phares à prix réduits : le tout dernier Narwal Flow, le Freo Z10 Ultra et le Freo X Ultra. Trois profils différents, mais une même promesse : simplifier l’entretien de votre maison tout en obtenant des résultats impeccables.
Les offres Black Friday Narwal à ne pas manquer :
- L'aspirateur robot Narwal Flow à 849€ au lieu de 1299€
- L'aspirateur robot Narwal Freo Z10 Ultra à 549€ au lieu de 1299€
- L'aspirateur robot Narwal Freo X Ultra : 349€ au lieu de 499€
Avec le code CLUBICBF50, vous bénéficiez en outre de 5 % de réduction supplémentaire sur l'achat d'un de ces trois modèles.
Narwal Flow : un rouleau serpillère qui vient à bout des taches les plus incrustées
Pensé pour les utilisateurs exigeants en quête de performance et de compacité, le Narwal Flow, disponible à 849€ pendant le Black Friday, tranche avec les stations encombrantes habituelles. Avec ses 12,5 cm d’épaisseur, ce robot passe sous les meubles sans difficulté, tout en conservant une base complète, capable de gérer automatiquement la poussière et l’entretien des serpillières.
Le Flow mise sur une puissance d’aspiration de 22 000 Pa et un tout nouveau système de serpillère rouleau, héritée des aspirateurs laveurs et capable de venir à bout des taches incrustées. Son système MopExtend pousse le rouleau au plus près des plinthes et recoins pour un nettoyage précis, là où de nombreux concurrents échouent. Petite subtilité qui a son importance : la serpillère est lavée durant l'intégralité du nettoyage pour retirer les poussières et déchets et maximiser l'efficacité du lavage des sols. Rien ne lui résiste.
Une fois l'opération terminée, le Narwal Flow peut compter sur sa station de charge et d'entretien, qui va s'occuper de vider le bac à poussières, de nettoyer à l'eau chaude la serpillère et de la sécher pour éviter les mauvaises odeurs. Vous n'avez rien à faire en rentrant à la maison, l'aspirateur robot s'est occupé de tout.
Le Narwal Flow s’adapte à chaque pièce grâce à une cartographie précise, à la détection automatique des types de sol et à l’ajustement de ses paramètres en temps réel. Une chambre d’enfant, un salon carrelé ou un tapis épais ? Le robot adapte ses actions sans intervention manuelle.
Le Narwal Flow est le modèle phare de la marque, et le plus avancé à ce jour. Il est conseillé pour tous les foyers, des petits appartements aux grandes surfaces, et notamment aux familles
Freo Z10 Ultra : pour les grandes surfaces et les sols exigeants
Positionné comme un modèle haut de gamme ultra complet, le Narwal Freo Z10 Ultra est conçu pour les habitations avec de grandes surfaces ou des besoins spécifiques. Il combine une aspiration puissante, des serpillières rotatives, une base de vidange complète et une multitude de technologies d’analyse et de détection. Grâce au Black Friday, il s'affiche à seulement 549€ au lieu de 1299€.
Avec 18 800 Pa d’aspiration, une brosse centrale anti-enchevêtrement et des serpillières qui appliquent une pression constante, le Freo Z10 Ultra nettoie efficacement les sols durs, les tapis et même les moquettes à poils courts. Sa navigation LiDAR de dernière génération assure des trajets optimisés pièce par pièce, avec des zones d’exclusion personnalisables via l’app mobile.
Il profite également d'une double caméra avant et d'un système de navigation 3D alimenté par deux puces IA pour détecter des dizaines de types d'objets, les éviter ou les franchir selon les cas. Si vous n'avez pas rangé votre sol dans les moindres détails, pas de panique : le Narwal Flow gère automatiquement les obstacles sur son chemin et optimise son cycle de nettoyage. Le robot peut prendre immédiatement une décision et optimiser son cycle de nettoyage pour éviter les obstacles, comme les câbles, et éviter tout accident. L'intelligence artificielle peut en outre détecter si une tache est sèche ou humide (comme une tâche de café renversé au sol) et adapter le nettoyage en fonction des besoins.
Ce robot est particulièrement utile pour les foyers avec animaux ou enfants. Les miettes, les poils ou les taches de jus sont traités en une seule passe. Le Z10 Ultra détecte automatiquement les tapis pour y adapter sa puissance d’aspiration et soulever ses serpillières pour éviter de mouiller les textiles. La brosse anti-enchevêtrement empêche les poils et les cheveux de s'accumuler dans le réservoir et sont coupés à l'absorption pour être plus facilement évacués.
La station automatique gère la vidange du bac à poussière, le lavage des serpillières et leur séchage à l’air chaud, ce qui évite toute mauvaise odeur et limite l’entretien à son strict minimum. Encore une fois, il ne vous reste qu'à profiter de votre maison, nettoyée dans les moindres recoins et sans efforts.
Freo X Ultra : la polyvalence à prix mini
Le Narwal Freo X Ultra s’impose comme le modèle le plus accessible de cette sélection, mais ne fait pas l’impasse sur les fonctionnalités clés. Il embarque les technologies de base développées par Narwal pour garantir un nettoyage efficace dans les petits espaces ou les logements moins exigeants. Avec 8 200 Pa de puissance, il peut récupérer les poussières et les petits déchets dans la maison, ainsi que sur les tapis. Le réservoir intégré permet de conserver jusqu'à 7 semaines de déchets avant de devoir le vider en les compressant vers l'un des côtés de l'accessoire. L'entretien est réduit à sa plus simple expression, et est en plus intelligent pour vous faire gagner toujours plus de temps.
Il est disponible chez Darty à 349€ au lieu de 499€ pendant le Black Friday.
Son format compact le rend facile à intégrer dans un appartement ou un studio, tout en conservant une station qui vide automatiquement la poussière et nettoie les serpillières. Il dispose aussi d’un système de détection des objets à triple laser pour plus de précision durant les déplacements, afin de circuler en toute sécurité dans chaque pièce. Les serpillères sont enfin extensibles pour ramasser les déchets dans les coins des pièces et le long des murs.
La simplicité d’usage est au cœur de ce modèle : configuration rapide, cartographie fluide, réglages simples. C’est un bon point d’entrée dans l’univers Narwal pour ceux qui veulent tester les avantages d’un robot laveur complet sans exploser leur budget.