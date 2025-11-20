Il profite également d'une double caméra avant et d'un système de navigation 3D alimenté par deux puces IA pour détecter des dizaines de types d'objets, les éviter ou les franchir selon les cas. Si vous n'avez pas rangé votre sol dans les moindres détails, pas de panique : le Narwal Flow gère automatiquement les obstacles sur son chemin et optimise son cycle de nettoyage. Le robot peut prendre immédiatement une décision et optimiser son cycle de nettoyage pour éviter les obstacles, comme les câbles, et éviter tout accident. L'intelligence artificielle peut en outre détecter si une tache est sèche ou humide (comme une tâche de café renversé au sol) et adapter le nettoyage en fonction des besoins.

Ce robot est particulièrement utile pour les foyers avec animaux ou enfants. Les miettes, les poils ou les taches de jus sont traités en une seule passe. Le Z10 Ultra détecte automatiquement les tapis pour y adapter sa puissance d’aspiration et soulever ses serpillières pour éviter de mouiller les textiles. La brosse anti-enchevêtrement empêche les poils et les cheveux de s'accumuler dans le réservoir et sont coupés à l'absorption pour être plus facilement évacués.

La station automatique gère la vidange du bac à poussière, le lavage des serpillières et leur séchage à l’air chaud, ce qui évite toute mauvaise odeur et limite l’entretien à son strict minimum. Encore une fois, il ne vous reste qu'à profiter de votre maison, nettoyée dans les moindres recoins et sans efforts.