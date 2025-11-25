Amazon sort enfin le grand jeu pour la Black Friday avec jusqu'à - 75 % de réduction sur les aspirateurs. 7 promos chocs sont à saisir de toute urgence sur les marques premiums du moment : Dreame, Roborock, Ecovacs & Lefant. De quoi exterminer la saleté et la poussière dans votre domicile !
Vous attendiez le Black Friday pour changer d'aspirateur ? Aujourd'hui, c'est le jour J ! Amazon s'est surpassé en matière de promos avec des réductions incontournables sur les meilleures marques de l'année 2025. On retrouve ainsi
74 % de réduction sur l'aspirateur robot Lefant M330 Pro, 50% de réduction sur l'aspirateur VACTechPro, mais surtout jusqu'à 40% de réduction sur les produits Dreame et Roborock qui font rêver nos testeurs chaque année. Ci-dessous, on vous présente les 7 promos à saisir de toute urgence avant la fin de la journée.
Les 7 promos chocs à saisir d'urgence ce mercredi
- Aspirateur balai VACTechPro à 113,99 € au lieu de 239 €
- Aspirateur robot laveur Lefant M330 Pro à 129,99 € au lieu de 499,99 €
- Aspirateur balai laveur Dreame H12 Pro à 178,99 € au lieu de 248 €
- Aspirateur balai laveur Roborock F25 XT à 349 € au lieu de 499 €
- Aspirateur robot laveur Ecovacs T50 Pro Omni à 399 € au lieu de 640 €
- Aspirateur balai 5-en-1 Roborock F25 ACE à 429 € au lieu de 749 €
- Aspirateur robot laveur Roborock Saros 10 à 899 € au lieu de 1499 €
Une sélection maison des meilleures offres
Amazon signe l’une de ses meilleures séries de promotions de l’année avec une sélection d’aspirateurs pensée pour couvrir tous les besoins. On y retrouve notamment le Lefant M330 Pro, proposé à 129,99 €, une référence incontournable pour automatiser son ménage sans se ruiner. À ses côtés, des modèles plus complets comme les Roborock F25 Ace, Roborock F25 Ace Combo, Roborock Saros 10, Dreame H12 Pro ou encore Ecovacs T50 Pro Omni, tous testés et approuvés chez nous, avec des notes pouvant grimper jusqu’à 9/10. Une sélection variée, riche en innovations et adaptée aussi bien aux petits studios qu’aux grandes maisons, preuve qu’Amazon s’est réellement surpassé pour satisfaire chaque profil d’utilisateur.
Quel aspirateur choisir pour mon domicile ?
La sélection couvre tous les usages : balai classique pour aller vite, balai laveur pour traiter taches et liquides, robot pour automatiser, et robot haut de gamme pour un entretien complet sans effort. Selon la surface, la présence d’animaux ou le type de sol, les performances varient fortement d’une catégorie à l’autre — et la montée en gamme renforce encore les écarts en autonomie, puissance et confort.
- VacTechPro — Balai classique puissant : moteur 550 W, 48 kPa et filtration avancée pour un nettoyage manuel rapide et efficace sur tous les sols.
- Roborock F25 Ace — Balai laveur efficace : aspire et lave simultanément, idéal pour les sols durs et le nettoyage quotidien sans passer au robot.
- Roborock F25 Ace Combo — Laveur polyvalent 5-en-1 : reprend le F25 Ace avec brosses supplémentaires, nettoyage haute température et accessoires complets pour toute la maison.
- Dreame H12 Pro — Laveur premium : excellent sur saletés humides, auto-nettoyage performant et maniabilité supérieure pour un entretien rapide des grandes pièces.
- Lefant M330 Pro — Robot entrée de gamme : parfait pour automatiser le ménage à petit prix dans les petites et moyennes surfaces.
- Roborock Saros 10 — Robot haut de gamme : puissance élevée, station complète et gestion intelligente pour un nettoyage quasi autonome du sol.
- Ecovacs T50 Pro Omni — Robot premium : station Omni, lavage performant et navigation précise pour un entretien quotidien sans intervention.
