Entre surfaces toujours plus grandes et manque de temps, les robots haut de gamme deviennent indispensables. ECOVACS revient avec un modèle surboosté, pensé pour les intérieurs exigeants.

Le X11 OMNICYCLONE combine puissance extrême, autonomie géante et innovations exclusives comme PureCyclone 2.0 sans sac. C’est clairement l’un des robots les plus avancés du marché, et il bénéficie actuellement d’une belle réduction.

Même Clubic, qui l’a récemment testé, lui attribue la note solide de 8/10, confirmant son positionnement parmi les meilleurs aspirateurs robots de sa catégorie. Son prix passe actuellement à 999 € au lieu de 1299 €, soit 23 % de réduction.