Le nouveau ECOVACS X11 OmniCyclone débarque avec une combinaison explosive : aspiration 19 500 Pa, technologie PowerBoost, station OmniCyclone sans sac et lavage OZMO Roller 2.0. Une offre limitée qui transforme totalement l’entretien de la maison pour ceux qui veulent un nettoyage profond, rapide et vraiment mains libres.
Le X11 OmniCyclone : la nouveauté 2025 qui change tout
Entre surfaces toujours plus grandes et manque de temps, les robots haut de gamme deviennent indispensables. ECOVACS revient avec un modèle surboosté, pensé pour les intérieurs exigeants.
Le X11 OMNICYCLONE combine puissance extrême, autonomie géante et innovations exclusives comme PureCyclone 2.0 sans sac. C’est clairement l’un des robots les plus avancés du marché, et il bénéficie actuellement d’une belle réduction.
Même Clubic, qui l’a récemment testé, lui attribue la note solide de 8/10, confirmant son positionnement parmi les meilleurs aspirateurs robots de sa catégorie. Son prix passe actuellement à 999 € au lieu de 1299 €, soit 23 % de réduction.
Pourquoi l’ECOVACS X11 OmniCyclone va transformer votre quotidien ?
- Une puissance de nettoyage hors norme : 19 500 Pa + technologie BLAST pour tout aspirer en un seul passage.
- Un vrai robot 100 % autonome : station OmniCyclone sans sac + PowerBoost ultra-rapide + lavage à l’eau chaude.
- Intelligence et précision : IA 2.0, évitement d’obstacles, TruEdge 3.0 et franchissement d’obstacles jusqu’à 4 cm.
Un concentré de technologies pour un nettoyage complet et sans effort
L’ECOVACS X11 OMNICYCLONE est conçu pour répondre aux besoins des grandes maisons et des utilisateurs exigeants. Son moteur 100 W associé à la solution BLAST génère un flux d’air massif de 18 L/s et une aspiration pouvant atteindre 19 500 Pa. Résultat : +140 % d’élimination des poussières fines et +262 % de poils retirés sur tapis et moquettes.
L’innovation PowerBoost, elle, change tout : le robot récupère automatiquement 6 % d’autonomie en seulement 3 minutes pendant ses pauses. Il peut ainsi couvrir jusqu’à 1 000 m² en un seul cycle, avec une continuité de nettoyage exceptionnelle.
Côté lavage, l’OZMO Roller 2.0 applique une pression 16 fois supérieure à celle des systèmes à deux patins. Le rouleau atteint 200 tr/min pour éliminer les taches incrustées. Le nouveau capteur TruEdge 3.0 assure un nettoyage précis des plinthes grâce à une portée étendue de 1,5 cm.
Enfin, la technologie IA 2.0 ajuste automatiquement la stratégie selon le type de saleté : renettoyage rapide pour les taches légères ou mode Deep Re-mop pour les traces difficiles. Un robot complet, puissant et surtout intelligent.
Prix, promo et pourquoi c’est le moment d’en profiter
Le X11 OMNICYCLONE appartient au segment premium des robots aspirateurs-laveurs, avec un tarif généralement élevé en raison de sa station OmniCyclone sans sac, sa puissance extrême et son autonomie unique. Mais l’offre du moment permet de le rendre bien plus accessible.
La station OmniCyclone intégrée, en plus d’être sans sac, peut stocker jusqu’à 48 jours de poussière grâce à son bac de 1,6 L. À long terme, cela représente une économie d’environ 25 sacs sur 5 ans, un argument important pour un appareil pensé pour durer.
Le tout nouveau système OmniCyclone limite la perte d’aspiration à seulement 1 %, là où les stations traditionnelles chutent rapidement en performance lorsque le sac se remplit.
L’offre actuelle est limitée dans le temps et les stocks sont généralement volatiles sur les modèles ECOVACS haut de gamme. Il est actuellement proposé à 999 € au lieu de 1299 €, soit 23 % de réduction. Si tu comptais investir dans un robot capable d’assurer nettoyage + lavage sans aucune intervention manuelle, c’est clairement le meilleur moment pour foncer.
✅ Notre avis sur l’ECOVACS X11 OMNICYCLONE
Le X11 OMNICYCLONE est l’un des robots les plus complets du marché. Sa puissance d’aspiration exceptionnelle, sa station sans sac révolutionnaire et son intelligence de nettoyage en font un choix premium pour ceux qui veulent une maison impeccable sans effort. Entre PowerBoost, BLAST et OZMO Roller 2.0, il coche toutes les cases du robot nouvelle génération.