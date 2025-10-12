Les promos pleuvent aujourd’hui sur le high-tech ! Amazon, Boulanger, Darty et Rakuten cassent les prix sur les produits les plus recherchés. Une sélection à ne surtout pas manquer pour faire de vraies économies avant les prochaines grosses opérations commerciales.
Ce dimanche 12 octobre 2025, Amazon et ses concurrents sortent l’artillerie lourde avant la grande vague de promotions d’automne. Le géant du e-commerce multiplie les bonnes affaires sur le high-tech, pendant que Boulanger, Darty et Rakuten emboîtent le pas avec leurs propres remises.
TV 4K, ordinateurs portables Lenovo, processeurs AMD, enceintes Marshall ou encore iPhone 17 : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Si vous comptiez vous équiper ou anticiper vos achats de fin d’année, c’est le moment idéal. Découvrez sans plus attendre les meilleures offres du jour, sélectionnées par la rédaction Clubic.
Les 15 dernières promos à saisir ce dimanche :
- Amazon Fire TV Stick 4K Max (2025) à 47,99 € au lieu de 79,99 €
- Écran portable 15,6” Yodoit à 76,99 € au lieu de 79,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD (2024) à 23,99 € au lieu de 44,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 649,99 € au lieu de 979,99 €
- Echo Dot Alexa (nouvelle génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Écran gaming ASUS ROG Strix OLED – 27” à 579,00 € au lieu de 699,00 €
- Ring sonnette vidéo sans fil + Caméra intérieure (2e gén.) à 49,99 € au lieu de 149,98 €
- AMD Ryzen 5 7600X Processeur à 145,99 € au lieu de 180,00 €
- HONOR X6b 4G Smartphone (4 Go / 128 Go) à 94,90 € au lieu de 109,00 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome (14”) à 179,99 € au lieu de 429,99 €
- Casque JBL Tune 520BT Noir à 39,99 € au lieu de 59,99 €
- Smartphone Google Pixel 8a (128 Go) à 349,99 € au lieu de 429,99 €
- TV LED LG 65QNED84A 2025 (164 cm) à 699,00 € au lieu de 999,00 €
- Apple iPhone 17 (256 Go) à 859,99 € au lieu de 969,00 € avec le code CLUBR20
- Enceinte Bluetooth Marshall Middleton Cream à 189,99 € au lieu de 299,99 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN :
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 € (-82 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Comment bien choisir parmi les offres high-tech du moment
En ce dimanche 12 octobre 2025, les grandes enseignes rivalisent de générosité avec des promotions qui sentent bon l’avant Black Friday. C’est une période idéale pour s’équiper intelligemment, que vous soyez à la recherche d’un nouveau smartphone, d’un PC plus performant ou d’un téléviseur pour profiter à fond de vos soirées automnales.
Ces “pré-promos” permettent souvent de bénéficier de prix très proches de ceux du Black Friday, sans la cohue et les ruptures de stock. Autrement dit, c’est le bon moment pour anticiper vos besoins avant la ruée de novembre.
Choisir selon vos besoins réels
Avant de craquer pour une offre, le plus important est d’évaluer vos usages. Vous regardez beaucoup de films ou de séries ? Le Fire TV Stick 4K Max ou la TV LG QNED84A sont des incontournables pour transformer votre salon en véritable mini-cinéma. Pour les étudiants et télétravailleurs, un Lenovo IdeaPad Slim 3 ou un écran portable Yodoit sont parfaits pour gagner en confort et en productivité. Les joueurs, eux, apprécieront la dalle OLED 27” d’ASUS ROG, qui offre une image fluide et contrastée, idéale pour les sessions gaming exigeantes.
Si vous préférez booster votre configuration existante, le processeur AMD Ryzen 5 7600X est un excellent choix pour monter un PC puissant sans exploser le budget. Et pour les adeptes de la maison connectée, l’Echo Dot et la sonnette vidéo Ring apportent une vraie touche de confort et de sécurité au quotidien, le tout à prix mini.
Un bon moment pour anticiper les fêtes
Avec l’automne bien installé et les journées qui raccourcissent, c’est aussi la période idéale pour préparer ses cadeaux de Noël ou simplement s’équiper à bon prix avant l’hiver. Les stocks sont encore stables, les prix attractifs et les livraisons rapides. En somme, pas besoin d’attendre le Black Friday pour se faire plaisir, surtout quand les remises atteignent déjà jusqu’à 60 % sur certaines références phares.
👉 En un mot, cette sélection regroupe le meilleur du moment pour acheter malin, durable et au bon moment. Que vous soyez technophile averti ou simple curieux, ces offres sauront répondre à vos besoins sans compromis sur la qualité.