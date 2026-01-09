Pour beaucoup, l’heure de préparer le repas rime encore avec listes d’ingrédients, vérification des temps de cuisson et surveillance continue. C’est précisément là que le Cookeo de Moulinex change la donne. Cet appareil multifonction ne se contente pas de cuire : il gère chaque étape automatiquement et guide l’utilisateur depuis son écran intuitif ou l’application MyMoulinex.

Avec les 80 recettes intégrées, on n’est pas obligé de chercher une recette ailleurs. Il suffit de sélectionner la préparation, de suivre les étapes affichées et de laisser l’appareil faire le reste. C’est un gain de temps réel, surtout les soirs de semaine ou pour les grands repas.