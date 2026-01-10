Les soldes d’hiver 2026 battent leur plein et Amazon sort l’artillerie lourde côté informatique. PC portables, tablettes Samsung, écrans QHD et accessoires premium voient leurs prix chuter de façon spectaculaire.

Une opportunité immanquable et redoutablement intéressante pour s’équiper ou se mettre à jour en matière d'équipement informatique, sans exploser son budget. Attention, les stocks étant limités, certaines références risquent de disparaître très vite.