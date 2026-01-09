Profitez des Soldes pour vous équiper d’une friteuse à air premium Ninja Air Fryer Dual Zone MAX à un tarif exceptionnel. Grande capacité 9,5 L, double zone indépendante, fonctions multiples pour cuisiner malin et sain sans huile : cet appareil devient l’un des meilleurs investissements cuisine du moment.
Quand la friteuse à air devient un allié de cuisine complet
La friteuse à air est passée en quelques années du gadget tendance à un appareil indispensable pour beaucoup de foyers. Elle permet de cuisiner croustillant sans huile, de réchauffer sans dessécher, et de varier les recettes du quotidien sans multiplier les casseroles.
Le Ninja Air Fryer Dual Zone MAX pousse encore le concept plus loin. Sa grande capacité de 9,5 litres convient parfaitement aux familles nombreuses ou à ceux qui aiment cuisiner pour plusieurs repas à la fois. Et sa technologie Dual Zone permet de cuire deux plats différents en même temps sans compromis sur les résultats.
- Capacité totale de 9,5 L adaptée aux familles ou aux repas de groupe
- Deux zones de cuisson indépendantes pour préparer deux recettes à la fois
- Réduction de la consommation d'huile jusqu'à 95 %, limite l'apport en matières grasses
- Six modes de cuisson : frire à l'air, rôtir, cuire au four, réchauffer, déshydrater, croustillant max
- Nettoyage facilité grâce aux bacs amovibles et compatibles lave-vaisselle
- Encombrement important sur le plan de travail (dimensions 41,5 x 39,5 x 32,5 cm)
- Absence de fonctions connectées ou pilotage à distance
Deux zones, deux préparations, zéro compromis
Ce qui distingue véritablement ce modèle, c’est sa double zone de cuisson indépendante. Vous pouvez préparer des frites croustillantes d’un côté et un poisson délicat de l’autre sans que les saveurs ou les temps de cuisson ne se mélangent.
C’est une fonctionnalité premium qui transforme la friteuse à air en véritable appareil de cuisson polyvalent. On n’est plus limité à une seule recette par fournée : on gagne du temps, on multiplie les possibilités et on simplifie vraiment la vie en cuisine.
9,5 L pour cuisiner large… ou plusieurs plats à la fois
Avec une capacité généreuse, il devient tout à fait possible de préparer des repas complets ou des portions familiales sans difficulté. Que ce soit pour les soirées entre amis, les repas de famille ou simplement pour batch-cooker des portions pour la semaine, l’espace disponible est un vrai point fort.
Pour les foyers qui se plaignent d’un appareil trop petit ou qui doivent cuire plusieurs fois la même chose, cette capacité évite les allers-retours et la surcharge de travail.
Plus que frire : cuire, rôtir, déshydrater, réchauffer
Le Ninja Air Fryer Dual Zone MAX ne se limite pas à frire sans huile. Ses fonctions vont bien au-delà :
- cuisson au four pour pâtisseries maison
- rôtissage savoureux des viandes et légumes
- déshydratation pour snacks maison
- réchauffage rapide sans dessèchement
C’est l’un des avantages majeurs des modèles haut de gamme : ils remplacent plusieurs appareils en un seul. Vous pouvez préparer des légumes croustillants, des ailes de poulet dorées, des chips maison, des desserts cuits parfaitement, ou même réchauffer des plats sans sacrifier la texture.
✅ Avis Clubic : une friteuse à air haut de gamme qui vaut l’investissement
Du côté de la rédaction, le Ninja Air Fryer Dual Zone MAX se distingue comme l’un des modèles les plus complets que nous ayons testés. Sa polyvalence, sa capacité généreuse, la double zone de cuisson et la qualité des résultats en font un appareil qui simplifie vraiment le quotidien.
Si vous cherchez à cuisiner sainement sans sacrifier le goût ou la texture, cette promo Soldes rend ce modèle haut de gamme bien plus accessible.
