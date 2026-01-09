La friteuse à air est passée en quelques années du gadget tendance à un appareil indispensable pour beaucoup de foyers. Elle permet de cuisiner croustillant sans huile, de réchauffer sans dessécher, et de varier les recettes du quotidien sans multiplier les casseroles.

Le Ninja Air Fryer Dual Zone MAX pousse encore le concept plus loin. Sa grande capacité de 9,5 litres convient parfaitement aux familles nombreuses ou à ceux qui aiment cuisiner pour plusieurs repas à la fois. Et sa technologie Dual Zone permet de cuire deux plats différents en même temps sans compromis sur les résultats.