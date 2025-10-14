Un SSD de 4 To change la donne lorsqu'il s'agit de stocker des jeux, des vidéos ou des photos en grande quantité. Il répond aussi bien aux besoins d'un poste de travail partagé qu'à ceux d'un PC gaming qui sert pour tout, même la gestion de projets volumineux. La vitesse de lecture de plus de 7 000 Mo/s fait la différence, surtout quand vous déplacez des centaines de gigaoctets ou lancez plusieurs applications.

On peut trouver que la tranquillité d'esprit compte autant que la rapidité, surtout quand il s'agit de conserver ses données sur le long terme. Certains diront que ce genre de capacités était difficile à imaginer à ce niveau de prix il y a peu. Aujourd'hui, le Samsung 990 EVO Plus vise ceux qui cherchent à ne plus se poser la question de la place disponible, tout en gagnant du temps au quotidien.