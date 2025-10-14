Ce modèle rapide stocke de gros fichiers et accélère les transferts, tout en s'affichant à un tarif rarement observé pour cette capacité.
Le Samsung 990 EVO Plus tombe à 240,88 € au lieu de 390,90 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle, avec une baisse de 38 %. Ce SSD NVMe accélère l'ouverture des jeux et le traitement des fichiers lourds au quotidien. Sa vitesse de lecture élevée et sa capacité de 4 To conviennent aussi bien pour le gaming que pour la bureautique.
Ce SSD interne assure des transferts rapides pour des fichiers volumineux. La technologie NVMe 2.0 réduit le temps d'attente, même lors d'une utilisation intensive. On remarque aussi que les températures restent stables, ce qui rassure pour une utilisation prolongée.
Samsung 990 EVO Plus 4 To
SSD interne NVMe, idéal pour gaming et bureautique, stockage massif, performances élevées, outils Samsung Magician inclus.
✅ Avantages
- Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 250 Mo/s, pour charger rapidement jeux et fichiers volumineux
- Capacité de stockage élevée de 4 To, adaptée aux usages exigeants et à l'archivage de gros fichiers
- Consommation énergétique réduite de 73 % par rapport au modèle précédent, pour un usage plus responsable
- Compatibilité PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2, pour une intégration facile sur la plupart des cartes mères récentes
- Outils Samsung Magician inclus, facilitant la gestion, la migration des données et la surveillance de l'état du SSD
❌ Inconvénients
- Vitesse maximale atteignable uniquement avec des cartes mères compatibles PCIe 4.0 ou 5.0
- Absence de dissipateur thermique intégré, à prévoir pour une utilisation intensive en gaming ou station de travail
Une grande capacité pour tous vos usages quotidiens
Un SSD de 4 To change la donne lorsqu'il s'agit de stocker des jeux, des vidéos ou des photos en grande quantité. Il répond aussi bien aux besoins d'un poste de travail partagé qu'à ceux d'un PC gaming qui sert pour tout, même la gestion de projets volumineux. La vitesse de lecture de plus de 7 000 Mo/s fait la différence, surtout quand vous déplacez des centaines de gigaoctets ou lancez plusieurs applications.
On peut trouver que la tranquillité d'esprit compte autant que la rapidité, surtout quand il s'agit de conserver ses données sur le long terme. Certains diront que ce genre de capacités était difficile à imaginer à ce niveau de prix il y a peu. Aujourd'hui, le Samsung 990 EVO Plus vise ceux qui cherchent à ne plus se poser la question de la place disponible, tout en gagnant du temps au quotidien.
Un positionnement tarifaire inédit chez Amazon
Amazon affiche le Samsung 990 EVO Plus à 240,88 €. Ce SSD reste simple à utiliser grâce à sa compatibilité avec de nombreux PC et consoles. Il se positionne bien pour ceux qui veulent combiner capacité, rapidité et praticité au quotidien.