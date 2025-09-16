1 To de stockage cloud à vie pour un prix unique

Sur un marché où les abonnements mensuels sont la norme, Koofr propose une alternative simple et rentable : 1 To de stockage cloud à vie, accessible sans frais récurrents. Vous payez une seule fois et profitez ensuite d’un espace sécurisé et stable pour l’ensemble de vos fichiers, qu’il s’agisse de documents de travail ou d’archives personnelles.

Cette formule sans engagement dans le temps séduit autant les particuliers que les professionnels, en quête d’une solution fiable et sans contraintes. Koofr mise sur une interface intuitive et une gestion claire de vos données, tout en assurant leur protection à long terme.