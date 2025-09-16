Fiabilité et simplicité définissent Koofr, qui s’associe aujourd’hui à StackSocial pour mettre en avant une offre cloud durable : 1 To de stockage en ligne pour 137,08 €. Une formule pratique et rassurante, adaptée aussi bien aux usages privés qu’aux besoins professionnels.
1 To de stockage cloud à vie pour un prix uniqueSur un marché où les abonnements mensuels sont la norme, Koofr propose une alternative simple et rentable : 1 To de stockage cloud à vie, accessible sans frais récurrents. Vous payez une seule fois et profitez ensuite d’un espace sécurisé et stable pour l’ensemble de vos fichiers, qu’il s’agisse de documents de travail ou d’archives personnelles.
Cette formule sans engagement dans le temps séduit autant les particuliers que les professionnels, en quête d’une solution fiable et sans contraintes. Koofr mise sur une interface intuitive et une gestion claire de vos données, tout en assurant leur protection à long terme.
Koofr, un espace cloud simple et efficace pour vos fichiers !
Koofr séduit par son modèle clair : un abonnement unique donnant accès à 1 To de stockage à vie. Cet espace convient aussi bien aux documents lourds qu’aux sauvegardes régulières ou aux albums photo, avec la garantie d’un hébergement sécurisé.
Son interface, pensée pour être intuitive, s’utilise aussi bien sur ordinateur que sur smartphone. Le classement des fichiers reste limpide et la navigation rapide, ce qui facilite la prise en main même pour les moins experts.
Cerise sur le gâteau : Koofr permet de regrouper vos comptes Google Drive, Dropbox ou OneDrive en un seul tableau de bord, pour tout gérer sans éparpillement.
Pourquoi choisir Koofr pour votre stockage cloud ?
- Fiabilité et simplicité : un service stable et facile à utiliser au quotidien.
- 1 To à vie : un espace unique pour stocker fichiers lourds et sauvegardes sans abonnement récurrent.
- Accessibilité totale : une interface intuitive disponible sur PC, Mac et mobile.
- Centralisation pratique : possibilité de regrouper Google Drive, Dropbox et autres clouds en un seul tableau de bord.