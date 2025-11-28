À l’occasion du Black Friday, pCloud propose l’un des packs les plus intéressants du marché : 5 To de stockage cloud à vie, accompagnés de pCloud Encryption et pCloud Pass, pour seulement 599 €. Un investissement unique pour une solution complète et sécurisée.
Le stockage cloud fait désormais partie des outils indispensables du quotidien : photos, vidéos, documents professionnels, archives familiales… tout transite aujourd’hui par des services en ligne. Mais entre les abonnements mensuels et les hausses de prix fréquentes, la facture peut rapidement grimper. C’est là que pCloud se démarque : plutôt que de proposer un abonnement classique, le service mise sur des offres à vie, un modèle rare qui séduit de plus en plus d’utilisateurs.
Pour le Black Friday, pCloud dévoile une promotion particulièrement agressive : 5 To de stockage à vie, associés à pCloud Encryption (coffre-fort chiffré) et pCloud Pass (gestionnaire de mots de passe), pour 599 € au lieu de 1 563 €. Une réduction massive qui transforme cette solution en véritable investissement long terme.
Que cache cette offre pCloud spéciale Black Friday ?
Le pack mis en avant par pCloud comprend trois services complémentaires, pensés pour offrir une solution complète de stockage, de protection et de gestion des données :
5 To de stockage cloud à vie
Un espace immense, adapté aussi bien aux archives familiales qu’aux besoins des créateurs de contenu, photographes, vidéastes, ou professionnels du télétravail. L’achat “à vie” permet d’éviter les abonnements, souvent coûteux sur la durée.
pCloud Encryption
Il s’agit du coffre-fort ultra-sécurisé de pCloud. Grâce au chiffrement côté client, seul l’utilisateur dispose de la clé permettant de déverrouiller ses fichiers sensibles. Ni pCloud ni un tiers ne peut consulter ces données : une sécurité idéale pour documents professionnels, fichiers médicaux ou données privées.
pCloud Pass
Le gestionnaire de mots de passe de l’entreprise, intégré au pack, permet de stocker, générer et synchroniser ses mots de passe de manière sécurisée entre tous ses appareils.
En résumé :
- 5 To à vie pour vos fichiers, photos, vidéos
- pCloud Encryption pour le chiffrement zéro-connaissance
- pCloud Pass pour sécuriser tous vos mots de passe
- Prix Black Friday : 599 € (au lieu de 1 563 €)
- Paiement unique, sans engagement, sans abonnement
Pourquoi cette offre est à saisir sans attendre ?
Ce qui distingue vraiment cette promotion, c’est le modèle économique proposé. Là où la plupart des grands acteurs du cloud imposent des abonnements mensuels ou annuels, pCloud permet de payer une fois pour toutes. Sur plusieurs années, l’économie est immense : les 5 To, facturés mensuellement chez d’autres fournisseurs, peuvent facilement dépasser plusieurs centaines d’euros par an.
Les 5 To constituent une capacité très confortable, adaptée aux usages actuels mais aussi futurs. Avec la montée des vidéos en 4K et 8K, des appareils photos haute résolution et des fichiers toujours plus lourds, disposer d’une telle marge est un atout durable. On ne risque pas de saturer son espace au moindre projet ou dossier volumineux.
L’ajout de pCloud Encryption est particulièrement intéressant pour ceux qui travaillent avec des données confidentielles. Le chiffrement côté client garantit une confidentialité maximale, un niveau de sécurité que peu de services concurrents proposent sans surcoût important.
Enfin, pCloud Pass vient compléter la solution en offrant un gestionnaire de mots de passe qui évite d’avoir à multiplier les applications. Le tout fonctionne sur PC, Mac, Android, iOS, et synchronise automatiquement les données.
✅ L’avis Clubic sur pCloud
Chez Clubic, nous sommes convaincu par le service pCloud et ce depuis plusieurs années, assez pour attribuer la 1ère position de notre comparatif des meilleurs services de stockage en ligne. Son interface est intuitive, ses applications sont stables, et la synchronisation se montre fiable aussi bien sur ordinateur que sur smartphone. On apprécie également sa politique claire en matière de confidentialité : les fichiers ne sont jamais scannés ou analysés, et le modèle suisse de l’entreprise inspire confiance.
Les offres à vie, souvent pointées du doigt lorsqu’elles proviennent de jeunes services, prennent ici tout leur sens : pCloud existe depuis plus de 10 ans et s’est imposé comme une alternative crédible à Google Drive, OneDrive ou Dropbox. Pour ceux qui souhaitent un cloud durable, privé et modulable, c’est l’un des meilleurs choix du moment.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
Stockage en ligne : comment bien choisir en 2025 ?
La croissance des données personnelles est exponentielle : entre les smartphones qui prennent des photos en 48, 64 ou 108 mégapixels, les vidéos 4K/8K, les sauvegardes d’appareils et les documents professionnels, le besoin de stockage cloud ne cesse de croître. En 2025, choisir une solution adaptée implique de prendre en compte plusieurs critères.
La capacité est évidemment centrale : 200 Go ou 500 Go deviennent vite insuffisants. À partir de 2 To, on commence à disposer d’un espace réellement durable. La sécurité est tout aussi essentielle, notamment avec le chiffrement côté client, encore trop rare dans les services grand public.
La pérennité économique compte également : un abonnement mensuel semble abordable au début, mais sur 5 ou 10 ans, il devient coûteux. Les offres “à vie” comme celles de pCloud offrent une vraie alternative pour ceux qui cherchent à s’installer sur le long terme.
Enfin, la compatibilité multipériphérique et la qualité des applications sont des aspects à ne pas négliger : un bon service cloud doit être transparent au quotidien, rapide et fiable.
