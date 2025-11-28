Le pack mis en avant par pCloud comprend trois services complémentaires, pensés pour offrir une solution complète de stockage, de protection et de gestion des données :

5 To de stockage cloud à vie

Un espace immense, adapté aussi bien aux archives familiales qu’aux besoins des créateurs de contenu, photographes, vidéastes, ou professionnels du télétravail. L’achat “à vie” permet d’éviter les abonnements, souvent coûteux sur la durée.

pCloud Encryption

Il s’agit du coffre-fort ultra-sécurisé de pCloud. Grâce au chiffrement côté client, seul l’utilisateur dispose de la clé permettant de déverrouiller ses fichiers sensibles. Ni pCloud ni un tiers ne peut consulter ces données : une sécurité idéale pour documents professionnels, fichiers médicaux ou données privées.

pCloud Pass

Le gestionnaire de mots de passe de l’entreprise, intégré au pack, permet de stocker, générer et synchroniser ses mots de passe de manière sécurisée entre tous ses appareils.

