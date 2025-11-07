Stockage sécurisé, prix unique, et tranquillité d'esprit : Icedrive propose son offre Pro III à -50% pour le Black Friday. Pour 349 €, vous bénéficiez de 3 To de cloud chiffré à vie, avec 12 mois de VPN inclus et 60 jours pour changer d'avis. Une offre pensée pour ceux qui veulent en finir avec les abonnements !
À l'occasion du Black Friday, Icedrive propose une remise exceptionnelle sur son offre à vie Pro III. Habituellement facturé 698 €, ce forfait passe à 349 € pour un stockage cloud de 3 To, chiffré côté client, sans abonnement récurrent.
Ce type d’offre séduit de plus en plus ceux qui cherchent à sécuriser durablement leurs fichiers personnels ou professionnels. L’ajout d’un VPN pendant un an et une politique de retour de 60 jours rendent l’essai d’autant plus intéressant.
Trois bonnes raisons d’adopter Icedrive Pro III
- Un cloud 100 % sécurisé : Vos données sont chiffrées en local grâce à une technologie "zéro connaissance".
- Une capacité de stockage confortable : 3 To pour ne plus jamais manquer d’espace.
- Un service tout-en-un : stockage, partage, protection par mot de passe, VPN inclus.
Un cloud nouvelle génération, sûr et pratique
Icedrive Pro III, c’est bien plus qu’un simple espace de stockage : c’est une solution cloud premium, conçue pour offrir sécurité, confort et liberté d’usage. Avec ses 3 To, vous stockez vos photos, vidéos et documents sans limite. Le chiffrement client ("client-side encryption") garantit que vous seul pouvez accéder à vos fichiers, même Icedrive ne peut les voir. Le service propose aussi le partage protégé par mot de passe, l’expiration automatique des liens, et une appli mobile bourrée de nouvelles fonctionnalités. Un vrai couteau suisse numérique.
Une offre Black Friday à ne pas laisser filer
D’habitude proposé à 698 €, le forfait Icedrive Pro III tombe à 349 € à vie pour le Black Friday, soit 50% de remise immédiate. Une économie de 349 € pour accéder à un service cloud haut de gamme et ultra-complet. Cette offre inclut aussi 12 mois d’abonnement à Ice VPN, pour protéger vos connexions, et une période de rétractation de 60 jours, histoire de tester sans stress. Attention, cette offre prend fin début décembre. Ne passez pas à côté !
✅ Notre avis sur Icedrive Pro III
Icedrive Pro III coche toutes les cases : sécurité, capacité, partage et anonymat. En plus de sa formule à vie à moitié prix, il inclut des services bonus comme Ice VPN et une grande flexibilité d’utilisation. Une offre idéale pour les particuliers comme pour les pros qui veulent maîtriser leurs données.
Convivial, simple, performant et ultrasécurisé, Icedrive constitue une excellente alternative. Même si l'on aurait apprécié une interface francisée, Icedrive s'améliore de jour en jour avec de nouvelles fonctionnalités et surpasse déjà selon nous de nombreux services cloud concurrents.
Outre un généreux plan gratuit avec 10 Go de stockage, ses forfaits premium figurent parmi les plus compétitifs du marché. Le service cloud britannique garantit de surcroît une sécurité de bout en bout simple et efficace et une confidentialité de premier ordre. Un nouveau service de stockage cloud sur lequel il va falloir compter dans les années à venir.
- Sécurité et confidentialité remarquables
- Plan gratuit généreux
- Cryptage de bout en bout sans connaissance
- Tarifs bon marché
- Pas de synchronisation au niveau des blocs
- Interface non francisée