Un cloud nouvelle génération, sûr et pratique

Icedrive Pro III, c’est bien plus qu’un simple espace de stockage : c’est une solution cloud premium, conçue pour offrir sécurité, confort et liberté d’usage. Avec ses 3 To, vous stockez vos photos, vidéos et documents sans limite. Le chiffrement client ("client-side encryption") garantit que vous seul pouvez accéder à vos fichiers, même Icedrive ne peut les voir. Le service propose aussi le partage protégé par mot de passe, l’expiration automatique des liens, et une appli mobile bourrée de nouvelles fonctionnalités. Un vrai couteau suisse numérique.

Une offre Black Friday à ne pas laisser filer

D’habitude proposé à 698 €, le forfait Icedrive Pro III tombe à 349 € à vie pour le Black Friday, soit 50% de remise immédiate. Une économie de 349 € pour accéder à un service cloud haut de gamme et ultra-complet. Cette offre inclut aussi 12 mois d’abonnement à Ice VPN, pour protéger vos connexions, et une période de rétractation de 60 jours, histoire de tester sans stress. Attention, cette offre prend fin début décembre. Ne passez pas à côté !