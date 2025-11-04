À l’occasion du Black Friday 2025, pCloud lance un grand jeu concours gratuit pour faire gagner deux smartphones d’exception, un iPhone 17 Pro et un Samsung Galaxy S25 Ultra, ainsi qu’un abonnement à vie de 2 To à son service de stockage en ligne.
Le Black Friday approche, et les bonnes affaires commencent déjà à pleuvoir. Cette fois, c’est pCloud, le célèbre service suisse de stockage en ligne, qui frappe fort avec un grand jeu concours exceptionnel. Du 30 octobre au 12 novembre 2025, inscrivez-vous gratuitement et tentez de remporter le tout nouvel iPhone 17 Pro, un Samsung Galaxy S25 Ultra, ou encore un abonnement à vie de 2 To chez pCloud !
Un concours 100 % gratuit et simple à participer
Pas besoin de carte bancaire, ni d’abonnement : la participation au pCloud Black Friday Giveaway est totalement gratuite et ne prend qu’une minute.
Le concours se déroule du 30 octobre au 12 novembre 2025, et il suffit simplement de vous inscrire via la page officielle du jeu en cliquant ici.
Une fois votre inscription validée, vous êtes automatiquement en lice pour tenter de décrocher l’un des deux lots d’exception mis en jeu :
- Un iPhone 17 Pro, le dernier bijou d’Apple, avec son design repensé, son processeur A19 Bionic ultra-puissant et son triple capteur photo révolutionnaire.
- Un Samsung Galaxy S25 Ultra, le fleuron de la gamme Android, doté de son stylet S-Pen, d’un écran AMOLED 120 Hz spectaculaire et d’un zoom optique impressionnant.
En bonus, les deux gagnants recevront également un abonnement pCloud Lifetime de 2 To, d’une valeur de plus de 350 €, valable à vie, un cadeau numérique qui ne s’épuise jamais.
Deux gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants ayant complété leur inscription et seront contactés personnellement par pCloud, le 13 novembre prochain, pour confirmer leurs coordonnées et recevoir leurs lots.
Une inscription sûre, rapide et sans spam !
L’inscription ne demande aucune information sensible : un simple e-mail suffit pour participer. Aucun achat n’est requis, et vos données sont protégées selon les standards suisses de sécurité et de confidentialité.
De plus, les participants peuvent, s’ils le souhaitent, découvrir l’univers pCloud après le concours, avec la possibilité de tester gratuitement le service avant de souscrire un plan.
pCloud : une alternative européenne à Google Drive et Dropbox
Basée en Suisse, pCloud séduit déjà plus de 22 millions d’utilisateurs dans le monde grâce à son approche sécurisée et transparente du cloud. Le service propose de stocker, partager, sauvegarder et synchroniser tous vos fichiers sur le cloud, tout en gardant un contrôle total sur vos données.
Les serveurs sont situés aux États-Unis et au Luxembourg, et vous pouvez choisir où vos fichiers sont hébergés, un vrai plus pour ceux qui accordent de l’importance à la confidentialité.
Des atouts indéniables :
- Compatibilité multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android et iOS.
- pCloud Drive, une application qui crée un disque virtuel sur votre ordinateur pour libérer de l’espace tout en gardant vos fichiers à portée de main.
- Sauvegarde automatique des fichiers importants avec pCloud Backup.
- Applications mobiles intelligentes avec envoi automatique des photos, fonction Memories pour revivre vos meilleurs moments, et scanner de documents intégré.
- Partage et collaboration simplifiés : liens, invitations à des dossiers, demandes d’archives, etc.
Et nouveauté 2025 : pCloud Photos et Photo Editor, deux outils intégrés pour gérer et retoucher vos photos directement depuis votre espace de stockage, sans logiciel externe.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage2 To d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité