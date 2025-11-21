Dans un contexte où la sécurité numérique est devenue essentielle, entre photos à sauvegarder, documents sensibles, mots de passe à gérer et besoin d’indépendance face aux abonnements mensuels, pCloud s’impose comme une alternative européenne fiable.

Ce Black Friday, le service suisse propose une version encore plus musclée de son offre la plus populaire : le Pack 3-en-1 à vie, incluant stockage, chiffrement et gestionnaire de mots de passe. C’est l’occasion idéale de sécuriser votre vie numérique pour toujours, sans renouvellement annuel.