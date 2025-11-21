Le pack pCloud 3-en-1 en édition limitée revient pour le Black Friday avec une réduction exceptionnelle. Cette offre réunit 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption à vie et pCloud Pass à vie. Une solution complète pour protéger vos fichiers, mots de passe et données personnelles, à un tarif rare et disponible pour une durée limitée.
L’offre pCloud 3-en-1, le bon plan Black Friday à saisir
Dans un contexte où la sécurité numérique est devenue essentielle, entre photos à sauvegarder, documents sensibles, mots de passe à gérer et besoin d’indépendance face aux abonnements mensuels, pCloud s’impose comme une alternative européenne fiable.
Ce Black Friday, le service suisse propose une version encore plus musclée de son offre la plus populaire : le Pack 3-en-1 à vie, incluant stockage, chiffrement et gestionnaire de mots de passe. C’est l’occasion idéale de sécuriser votre vie numérique pour toujours, sans renouvellement annuel.
Trois bonnes raisons de choisir le pack pCloud 3-en-1
- Une remise Black Friday massive et rare : un pack complet à vie avec –60 %.
- Sécurité suisse & chiffrement à votre main : vos données restent entièrement privées, contrôlées par vous seul.
- Un écosystème tout-en-un : stockage, chiffrement, gestion des mots de passe et outils photo intégrés.
Un pack complet et puissant : stockage, chiffrement et gestion de mots de passe
Le Pack 3-en-1 de pCloud est pensé pour les utilisateurs qui veulent reprendre le contrôle total de leurs données. Vous bénéficiez d’abord de 5 To de stockage cloud À VIE, accessibles depuis tous vos appareils (Windows, macOS, Linux, Android et iOS). pCloud Drive, son disque virtuel, étend votre espace local sans encombrer votre ordinateur. Les sauvegardes automatiques, la synchronisation en temps réel et les options avancées de partage rendent la gestion de fichiers fluide et sans effort.
Ce pack inclut également pCloud Encryption, l’outil de chiffrement côté client. Vos fichiers sensibles sont protégés avec une confidentialité totale : vous seul possédez la clé. Grâce à la politique « zero-knowledge », même pCloud ne peut accéder à vos données.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Enfin, pCloud Pass complète votre sécurité numérique en centralisant tous vos mots de passe dans un gestionnaire sécurisé et simple d’utilisation. Remplissage automatique, générateur de mots de passe forts, synchronisation sur tous vos appareils : votre vie en ligne devient plus sûre et plus rapide.
Les nouvelles fonctionnalités pCloud Photos et l’éditeur photo intégré permettent de gérer, recadrer, filtrer ou ajuster vos images directement dans votre espace cloud, sans aucun logiciel externe. Le pack offre ainsi une vraie solution tout-en-un, conçue pour durer toute la vie.
Une remise Black Friday exceptionnelle : économisez 60 % sur un pack à vie
Le pack 3-en-1 passe à 599 € au lieu de 1 563 €, soit une économie spectaculaire de 60 % pour un trio d’outils à vie. C’est l’une des rares occasions de verrouiller un stockage cloud et des fonctionnalités premium sans payer d’abonnement annuel. Une véritable économie long terme pour tous ceux qui gèrent des photos, des documents, des vidéos ou des données sensibles.
Cette offre est disponible en quantité limitée et uniquement pendant le Black Friday.
À noter : il est aussi possible de choisir les plans individuels à vie
✅ Notre avis sur le pack pCloud 3-en-1
Ce pack est clairement l’un des meilleurs bons plans Black Friday pour qui veut sécuriser son stockage en ligne sans payer chaque année. L’association 5 To + Encryption + Pass offre une solution complète, privée et durable, idéale pour les familles, professionnels ou créatifs. La réduction de 60 % rend l’offre particulièrement attractive.