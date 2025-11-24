pCloud lance une offre Black Friday exceptionnelle avec un pack 3-en-1 à vie : stockage 5 To, chiffrement maximal et gestionnaire de mots de passe. Une promotion massive et limitée qui permet de sécuriser définitivement vos fichiers, photos et données personnelles, sans abonnement.
Une occasion rare de sécuriser toute votre vie numérique
Chaque année, des millions de photos et fichiers sont perdus : smartphone volé, disque dur qui lâche, cloud saturé… Ce Black Friday, pCloud, la solution suisse de stockage ultra-sécurisée, propose une offre inédite pour reprendre le contrôle total sur sa vie numérique.
Le pack 3-en-1 inclut 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass, soit un kit complet pour protéger photos, documents, mots de passe et données sensibles.
Trois bonnes raisons de choisir le pack 3-en-1 pCloud
- Une énorme économie immédiate avec 60 % de réduction
- Une sécurité suisse inégalée pour vos données personnelles
- Un pack “tout-en-un” à vie, sans abonnement ni frais cachés
Le pack pCloud 3-en-1 : la solution complète pour sécuriser toute votre vie numérique
Le pack 3-en-1 réunit trois outils essentiels pour ne plus jamais risquer de perdre vos fichiers.
D’abord, 5 To de stockage cloud à vie : assez pour sauvegarder des années de photos, de vidéos 4K, d’archives pro et personnelles. Compatible Mac, Windows, Linux, iOS, Android, il synchronise automatiquement vos fichiers et vous permet d’y accéder partout, même hors connexion.
Vous bénéficiez aussi de pCloud Encryption, le chiffrement côté client à connaissance nulle : vos fichiers sensibles sont protégés par une clé que vous seul possédez. Même pCloud ne peut pas y accéder. C’est simple, rapide et ultra-sécurisé.
Enfin, pCloud Pass, un gestionnaire de mots de passe chiffré cross-platform, stocke et génère des mots de passe forts, remplit automatiquement vos identifiants et vous protège contre les piratages.
Bonus : pCloud ajoute désormais pCloud Photos et un éditeur photo intégré, parfait pour organiser, retoucher et retrouver vos souvenirs instantanément.
Un vrai écosystème complet que très peu de concurrents peuvent égaler, encore moins à ce prix.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Prix & opportunité : l’offre Black Friday à ne surtout pas manquer
Le pack 3-en-1 est affiché à 599 € au lieu de 1503 €, soit 62 % de réduction. Une économie massive pour un achat unique, définitif, et sans abonnement.
À l’heure où la majorité des services cloud facturent des mensualités à vie, cette offre permet de sécuriser votre stockage de manière permanente.
⏳ Attention : l’offre est en édition limitée Black Friday, et pCloud confirme qu’elle ne reviendra pas dans l’année.
Et si vous n’avez pas besoin du pack ? Les autres promos pCloud
pCloud propose aussi trois offres à vie très agressives :
Idéal pour ceux qui veulent un stockage massif sans fonctionnalités supplémentaires. Le lien unique de la landing page regroupe tous les plans.
✅ Notre avis sur le stockage en ligne pCloud
Ce pack est l’une des meilleures offres Black Friday pour sécuriser toutes vos données en une seule fois. Le combo stockage 5 To + chiffrement côté client + gestionnaire de mots de passe couvre absolument tout, sans abonnement. Les économies sont impressionnantes et l’écosystème pCloud est mature, fiable et soutenu par une confidentialité suisse irréprochable.