Le pack 3-en-1 réunit trois outils essentiels pour ne plus jamais risquer de perdre vos fichiers.

D’abord, 5 To de stockage cloud à vie : assez pour sauvegarder des années de photos, de vidéos 4K, d’archives pro et personnelles. Compatible Mac, Windows, Linux, iOS, Android, il synchronise automatiquement vos fichiers et vous permet d’y accéder partout, même hors connexion.

Vous bénéficiez aussi de pCloud Encryption, le chiffrement côté client à connaissance nulle : vos fichiers sensibles sont protégés par une clé que vous seul possédez. Même pCloud ne peut pas y accéder. C’est simple, rapide et ultra-sécurisé.

Enfin, pCloud Pass, un gestionnaire de mots de passe chiffré cross-platform, stocke et génère des mots de passe forts, remplit automatiquement vos identifiants et vous protège contre les piratages.

Bonus : pCloud ajoute désormais pCloud Photos et un éditeur photo intégré, parfait pour organiser, retoucher et retrouver vos souvenirs instantanément.

Un vrai écosystème complet que très peu de concurrents peuvent égaler, encore moins à ce prix.