pCloud dévoile une offre exceptionnelle pour protéger vos données et vos mots de passe : 10 To de stockage cloud avec le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass Premium offert. Une réduction exclusive qui permet d’économiser 75,77 € sur le prix habituel du forfait annuel.
Un cloud suisse pour protéger toutes vos données numériques
À l’heure où nos vies sont de plus en plus connectées, sécuriser ses fichiers et ses mots de passe est devenu indispensable. Avec plus de 22 millions d’utilisateurs à travers le monde, pCloud s’impose comme une référence européenne du stockage cloud sécurisé.
Basé en Suisse, le service applique les normes de protection des données parmi les plus strictes au monde. Et pour Halloween, pCloud propose un forfait Premium 10 To qui inclut pCloud Pass Premium gratuitement : une combinaison parfaite pour la sécurité, la confidentialité et la tranquillité d’esprit.
Trois bonnes raisons de choisir pCloud dès maintenant
- 💸 Un prix fracassant : 10 To de stockage + un gestionnaire de mots de passe offert pour moins de 200 €/an
- 🔒 Sécurité suisse : chiffrement TLS/SSL et centres de données certifiés en Europe et aux États-Unis
- 🌐 Accessibilité totale : synchronisation automatique sur tous vos appareils (Windows, Mac, Android, iOS, Linux)
Détails de l’offre pCloud 10 To + Pass Premium offert
Le forfait pCloud Ultra 10 To vous permet de centraliser toutes vos photos, vidéos, documents et sauvegardes dans un seul espace ultra-rapide et hautement sécurisé. Grâce à pCloud Drive, un disque virtuel disponible sur ordinateur, vous pouvez travailler sur vos fichiers sans saturer votre stockage local. L’application mobile, quant à elle, assure la sauvegarde automatique de vos photos et documents, libérant ainsi de l’espace sur votre smartphone.
Côté collaboration, pCloud brille : partage de fichiers avec ou sans mot de passe, invitations sur dossiers, demande de fichiers, et un historique complet des versions sur 30 jours. Ajoutez à cela un lecteur audio et vidéo intégré, un système de sauvegarde automatique depuis Dropbox, Google Drive ou OneDrive, et vous obtenez une solution complète pour gérer toute votre vie numérique.
Et le plus beau ? Le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass Premium est inclus gratuitement dans cette offre annuelle. Un vrai bonus pour renforcer votre sécurité numérique sans frais supplémentaires.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
pCloud Pass Premium : le gestionnaire de mots de passe offert
Avec pCloud Pass Premium, vous n’aurez plus jamais à craindre d’oublier un mot de passe ou de les stocker dans des endroits peu sûrs. Le service chiffre vos données avec un algorithme de niveau militaire (AES 256 bits), assure le remplissage automatique sécurisé, et propose le déverrouillage biométrique sur mobile.
En plus, il permet de partager des mots de passe de manière chiffrée, d’importer facilement vos anciens identifiants et de créer des mots de passe forts en un clic.
Offert avec le forfait 10 To, il transforme cette offre en véritable pack de cybersécurité personnelle.
Une offre limitée à saisir avant la fin du compte à rebours
Normalement affiché à 275,76 € par an, le forfait pCloud 10 To + Pass Premium est actuellement à 199,99 €/an, soit une économie immédiate de 75,77 € (-27%). Une opportunité rare pour obtenir un stockage massif et sécurisé tout en profitant d’un gestionnaire de mots de passe complet, gratuit et sans abonnement séparé.
Mais attention : cette promotion spéciale expire dans quelques jours. Une fois le compte à rebours terminé, le tarif repassera à son prix d’origine.
✅ Notre avis sur pCloud Ultra 10 To + Pass Premium offert
Difficile de trouver plus complet pour ce prix. Entre la sécurité suisse, le stockage géant de 10 To et le bonus du gestionnaire de mots de passe Premium, pCloud offre une solution tout-en-un idéale pour les particuliers comme pour les pros.
D’ailleurs, le service a été testé par Clubic, qui lui a attribué la note exceptionnelle de 9,1/10, saluant sa fiabilité, sa simplicité et son excellent rapport qualité-prix. Si vous cherchez à protéger vos données et à gagner en sérénité numérique, cette offre est une évidence.