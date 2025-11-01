Le forfait pCloud Ultra 10 To vous permet de centraliser toutes vos photos, vidéos, documents et sauvegardes dans un seul espace ultra-rapide et hautement sécurisé. Grâce à pCloud Drive, un disque virtuel disponible sur ordinateur, vous pouvez travailler sur vos fichiers sans saturer votre stockage local. L’application mobile, quant à elle, assure la sauvegarde automatique de vos photos et documents, libérant ainsi de l’espace sur votre smartphone.

Côté collaboration, pCloud brille : partage de fichiers avec ou sans mot de passe, invitations sur dossiers, demande de fichiers, et un historique complet des versions sur 30 jours. Ajoutez à cela un lecteur audio et vidéo intégré, un système de sauvegarde automatique depuis Dropbox, Google Drive ou OneDrive, et vous obtenez une solution complète pour gérer toute votre vie numérique.

Et le plus beau ? Le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass Premium est inclus gratuitement dans cette offre annuelle. Un vrai bonus pour renforcer votre sécurité numérique sans frais supplémentaires.