Cet Halloween, dites adieu aux mots de passe oubliés et aux risques de piratage ! pCloud lance une vente flash exclusive jusqu’au 1er novembre 2025, avec -50 % sur les licences à vie de son gestionnaire de mots de passe pCloud Pass. Un investissement unique pour une sécurité numérique à vie, sans abonnement, sans frais cachés.
Un Halloween sous le signe de la cybersécurité
La saison des frayeurs est idéale pour sécuriser sa vie numérique. Avec les cyberattaques et le vol de données en hausse, protéger ses identifiants n’a jamais été aussi essentiel. Le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass permet de stocker, chiffrer et synchroniser automatiquement tous vos mots de passe sur un nombre illimité d’appareils.
Grâce au remplissage automatique et à la connexion en un clic, vous gagnez du temps tout en maximisant la sécurité.
Trois bonnes raisons de choisir pCloud Pass à Vie
- 💸 Économisez 50 % sur la licence à vie : payez une fois, protégez-vous pour toujours
- 🧠 Un seul mot de passe pour tout gérer : accédez à vos comptes, cartes et documents en toute sécurité
- 🌍 Disponible sur tous vos appareils : ordinateur, smartphone, navigateur et extension intégrée
Toutes les fonctionnalités pour une vie numérique sans stress
Avec pCloud Pass, tout est pensé pour la simplicité et la tranquillité d’esprit :
- Enregistrement automatique de vos identifiants et cartes bancaires
- Remplissage automatique sur vos sites et applis préférés
- Partage sécurisé avec contrôle du niveau d’accès
- Déverrouillage biométrique (FaceID ou empreinte digitale)
- Importation rapide depuis vos anciens gestionnaires ou navigateurs
- Stockage illimité de mots de passe, notes et documents sensibles
- Corbeille de récupération pour restaurer ce que vous avez supprimé
- Chiffrement côté client : vos données sont cryptées avant même de quitter votre appareil
Pour les familles ou les équipes, la version pCloud Pass Family permet d’ajouter jusqu’à 5 membres avec des comptes séparés et un espace partagé.
Et pour les pros, pCloud Pass Business s’intègre parfaitement à pCloud Business : supervision des accès, contrôle de sécurité et gestion simplifiée des membres.
- moodVersion d'essai limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityPas de notification de fuite
- lock256-bit AES, AES CTR et HMACSHA256
pCloud Pass est un des petits nouveaux dans le domaine de la gestion de mots de passe, et s'impose comme une solution de choix sur le marché grâce à un forte emphase apportée à la sécurité notamment grâce à la norme AES 256 bits de chiffrement et une politique de confidentialité stricte. Le service bénéficie par ailleurs d'une interface et d'une ergonomie allant droit au but, ce qui simplifie grandement son utilisation et le rend particulièrement aisé à prendre en main pour les novices, et pratique à employer pour les vétérans.
Une offre irrésistible valable jusqu’au 1er novembre
pCloud frappe fort avec cette vente flash Halloween :
- pCloud Pass Premium → 119 € au lieu de 239 € (soit 120 € d’économie, -50 %)
- pCloud Pass Family → 199 € au lieu de 399 € (soit 200 € d’économie, -50 %)
Ces prix sont définitifs et à vie : aucun abonnement mensuel, aucun renouvellement, aucune dépense cachée. Vous payez une fois et gardez un accès complet et illimité à toutes les fonctionnalités, sur tous vos appareils.
Attention, cette offre exceptionnelle se termine le 1er novembre 2025 à minuit.
✅ Notre avis sur pCloud Pass
En combinant sécurité, simplicité et achat unique à vie, pCloud Pass s’impose comme l’une des meilleures alternatives à 1Password ou Dashlane. L’interface est claire, les fonctionnalités complètes et le chiffrement zéro connaissance garantit une protection totale de vos données.
À ce prix, c’est un investissement indispensable pour quiconque veut protéger sa vie numérique sans abonnement.