Protégez vos mots de passe grâce à cette offre incroyable à ne pas louper !

NordPass

NordPass est un très bon gestionnaire de mots de passe sans fioritures. Il assure le service qu’on lui demande : gérer ses mots de passe et quelques données sensibles. Ce service est simple, efficace et il bénéficie d’une politique de cybersécurité plus que correcte. Cependant, il manque peut-être d’ambition en ne proposant pas de fonctionnalités innovantes pour se démarquer de la concurrence. Par exemple, LastPass permet de gérer les codes d’accès et mot de passe de vos applications installées sur Windows tandis que la version Premium de Dashlane intègre un VPN.