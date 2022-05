Les mots de passe populaires peuvent menacer votre sécurité, voici comment vous protéger

Avec LastPass, vous bénéficiez également d'un stockage de 1 To pour enregistrer jusqu'à 3000 fichiers, par exemple vos cartes d'identité et autres données bancaires, en toute sécurité. Grâce au tableau de bord, vous pouvez également consulter facilement l'ensemble de vos informations et gérer les 6 coffres forts individuels compris dans votre offre. Et, au besoin, une assistance client par e-mail est fournie ! Vous voulez en savoir encore plus sur les fonctionnalités de LastPass ? Consultez dès à présent notre test Clubic 100% indépendant dans lequel LastPass obtient l'excellente note de 9/10 !