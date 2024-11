Proton Pass est déjà un bon gestionnaire, mais nécessite quelques améliorations avant de pouvoir être qualifié d’excellent. Disponible en desktop pour Windows et intégrant un mode hors-ligne, il se démarque de ses concurrents. Si l’application mobile est sur le bon chemin, l’extension de navigateur possède encore quelques défauts : elle n’a pas toujours le comportement attendu lorsque l’on souhaite qu’elle crée ou modifie des identifiants, elle peine à des moments lors de la connexion à un compte existant et elle n’est pas franchement pratique à utiliser, notamment pour la gestion des données. Rien d’insurmontable, mais des défauts qui font réfléchir à deux fois avant de totalement changer de gestionnaire. Cependant, la création d’alias directement intégrée est un gros plus qui offre un certain avantage à Proton Pass.