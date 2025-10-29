Avec ce pack spécial, pCloud réunit sécurité de niveau professionnel et simplicité d’usage. Le service s’appuie sur deux centres de données certifiés, situés au Luxembourg et aux États-Unis, pour garantir disponibilité et redondance.

Le transfert de données est protégé par un chiffrement TLS/SSL et les fichiers sont stockés selon les normes suisses de confidentialité les plus strictes.

pCloud propose une compatibilité universelle avec MacOS, Windows, Linux et un outil dédié, pCloud Drive, qui crée un disque virtuel afin d’étendre votre espace local sans encombrer votre appareil. Sur mobile, les applications Android et iOS assurent la synchronisation automatique et libèrent de l’espace en transférant vos fichiers dans le cloud.

Ajoutez à cela des sauvegardes automatiques, un historique de versions de 30 jours, un lecteur multimédia intégré (musique et vidéo) et des fonctions de collaboration avancées (liens personnalisés, partage sécurisé, demandes de fichiers) : vous obtenez une solution complète, fluide et parfaitement adaptée à un usage personnel comme professionnel.