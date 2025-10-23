Proton Pass ne se contente pas de stocker vos mots de passe. Il offre une expérience fluide et complète, pensée pour la sécurité et la praticité. Les utilisateurs peuvent générer des mots de passe uniques et forts en un clic, et les synchroniser sur tous leurs appareils (Windows, macOS, Linux, iOS, Android). Le remplissage automatique fonctionne sur la plupart des navigateurs, Chrome, Edge, Safari, Firefox ou Brave, pour des connexions plus rapides et sans erreur.

L’intégration de l’authentification à deux facteurs (A2F) et des clés d’accès renforce la sécurité tout en simplifiant l’expérience utilisateur. La fonctionnalité “hide-my-email” (alias e-mail) permet de masquer votre vraie adresse lors de vos inscriptions en ligne. Enfin, la surveillance du dark web vous alerte si vos données personnelles apparaissent dans une fuite.