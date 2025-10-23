Et si votre plus grande faille de sécurité se cachait dans vos mots de passe ?
Avec Proton Pass Plus, reprenez le contrôle de votre sécurité numérique pour 2,99 €/mois seulement. Ce gestionnaire complet chiffre vos données, surveille le dark web et protège votre identité en ligne. Une solution fiable et abordable signée Proton, le spécialiste suisse de la confidentialité.
Protéger sa vie numérique n’a jamais été aussi simple
Chaque jour, des millions de comptes sont piratés à cause de mots de passe faibles ou réutilisés. Proton, déjà reconnu pour Proton Mail et Proton VPN, propose aujourd’hui une réponse globale avec Proton Pass : un gestionnaire moderne, sécurisé et transparent.
Pour seulement 2,99 €/mois, le plan Pass Plus offre une protection complète sur tous vos appareils, sans compromis sur la confidentialité.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Pass
- Sécurité maximale : chiffrement de bout en bout, authentification à deux facteurs, clés d’accès et surveillance du dark web.
- Simplicité et confort : remplissage automatique des formulaires et synchronisation entre tous vos appareils.
- Alias e-mail illimités : protégez votre vraie adresse e-mail et dites adieu au spam grâce à la technologie SimpleLogin.
Une solution complète et moderne pour la sécurité numérique
Proton Pass ne se contente pas de stocker vos mots de passe. Il offre une expérience fluide et complète, pensée pour la sécurité et la praticité. Les utilisateurs peuvent générer des mots de passe uniques et forts en un clic, et les synchroniser sur tous leurs appareils (Windows, macOS, Linux, iOS, Android). Le remplissage automatique fonctionne sur la plupart des navigateurs, Chrome, Edge, Safari, Firefox ou Brave, pour des connexions plus rapides et sans erreur.
L’intégration de l’authentification à deux facteurs (A2F) et des clés d’accès renforce la sécurité tout en simplifiant l’expérience utilisateur. La fonctionnalité “hide-my-email” (alias e-mail) permet de masquer votre vraie adresse lors de vos inscriptions en ligne. Enfin, la surveillance du dark web vous alerte si vos données personnelles apparaissent dans une fuite.
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
Une offre imbattable pour une sécurité premium
Le plan Proton Pass Plus, proposé à 2,99 €/mois, inclut :
- Un nombre illimité d’alias, d’appareils et de connexions
- Le partage sécurisé de mots de passe, notes et cartes de paiement
- Le Dark Web Monitoring et Proton Sentinel
- Le support complet des clés d’accès sur toutes les plateformes
À titre de comparaison, 1Password ou Dashlane coûtent entre 3,50 € et 6 € par mois pour des fonctionnalités similaires.
Proton Pass se distingue par sa philosophie open source, son hébergement en Suisse et son engagement fort pour la protection de la vie privée.
✅ Notre avis sur Proton Pass
Proton Pass s’impose comme une référence montante de la cybersécurité personnelle. Son interface claire, son chiffrement robuste et ses alias illimités en font un choix judicieux pour qui veut sécuriser sa vie numérique sans complexité.
Comme le souligne Linus Tech Tips : “Proton offre un gestionnaire de mots de passe qui est devenu vraiment bon, et très rapidement. Il prend en charge la création d'adresses e-mail temporaires, l'authentification à deux facteurs, les clés d'accès, et permet même de verrouiller votre compte avec un mot de passe différent.”
Et pour aller plus loin : Proton Unlimited à 9,99 €/mois
Pour une protection complète de votre univers numérique, Proton propose Proton Unlimited à 9,99 €/mois, qui inclut :
- Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton VPN
- Proton Pass et Proton Wallet
- 500 Go de stockage sécurisé et un chiffrement intégral de vos données
Une formule idéale pour celles et ceux qui veulent une sécurité tout-en-un, sans compromis entre vie privée et confort.