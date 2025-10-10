Koofr propose une offre exceptionnelle : 1 To de stockage cloud à vie pour 129,99 $ seulement avec le code promo KOOFR (soit une réduction de 70 $). Plus de 10 000 unités déjà vendues, preuve de la confiance des utilisateurs. Accédez à tous vos fichiers, sur tous vos appareils, en un clic.
Votre espace numérique, simplifié et sécurisé
À l’heure où nos données s’accumulent entre smartphones, ordinateurs et services en ligne, disposer d’un stockage cloud fiable n’est plus un luxe. Koofr se distingue en offrant un abonnement à vie de 1 To pour un tarif unique, sans frais récurrents.
Une solution parfaite pour les professionnels, les créateurs de contenu ou les particuliers souhaitant centraliser et sécuriser leurs fichiers.
Trois bonnes raisons de choisir Koofr Cloud Storage :
- ✅ Prix imbattable et à vie : payez une seule fois, profitez pour toujours.
- 🌐 Accès universel : gérez vos fichiers depuis n’importe quel appareil.
- 🔐 Sécurité et confidentialité totales : vos données ne sont ni suivies ni partagées.
Une offre complète pour tous vos fichiers
Koofr, c’est bien plus qu’un simple espace de stockage : c’est une plateforme centralisée qui réunit tous vos fichiers en un seul endroit. Compatible avec Dropbox, Google Drive, Amazon, OneDrive et plus encore, elle permet une gestion fluide et intuitive. Grâce à des outils comme le Duplicate Finder, vous éliminez les fichiers en double en un clic.
Le système de liens sécurisés et expirants permet un partage simple et sûr, tandis que l’intégration d’Office pour le Web facilite la collaboration à distance. Que vous souhaitiez sauvegarder vos photos, vos projets ou vos documents professionnels, Koofr s’adapte à tous les usages.
Un prix unique pour un confort à vie
Habituellement, les services cloud facturent un abonnement mensuel ou annuel. Avec Koofr, un paiement unique de 129,99 $ (au lieu de 199,99 $) vous garantit 1 To de stockage à vie. Une économie directe de 70 $, et surtout, la fin des paiements récurrents.
Plus de 10 000 utilisateurs ont déjà profité de cette offre “fast deal”. Si vous cherchez une solution durable et économique, c’est le moment d’agir.
Utilisez le code KOOFR à la commande pour bénéficier de la réduction.
✅ Notre avis sur Koofr Cloud Storage
Koofr coche toutes les cases : prix attractif, sécurité optimale, interface fluide et surtout abonnement à vie. Pour ceux qui veulent un cloud fiable sans frais mensuels, c’est un investissement intelligent et durable.