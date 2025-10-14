Une alternative européenne à Google Drive et Dropbox

Koofr se distingue par sa transparence et sa simplicité. Vos données sont hébergées sur des serveurs situés en Slovénie et en Allemagne, garantissant un haut niveau de sécurité et de confidentialité. Le service permet d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil (ordinateur, mobile, navigateur) et d’intégrer vos autres comptes cloud — Google Drive, Dropbox ou OneDrive — pour tout gérer au même endroit. Avec 1 To d’espace permanent, vous stockez sereinement des milliers de photos, vidéos 4K ou archives personnelles sans contrainte de durée.