Vos fichiers méritent mieux qu’un abonnement mensuel sans fin. En ce moment, l'abonnement à vie Koofr Cloud Storage 1 to est disponible à 129,99 $ au lieu de 810 $, soit moins de 120 € à l’achat selon le taux de change actuel. Une offre rare qui vous permet de profiter d’un cloud sécurisé, sans limites !
Un espace à vie pour protéger vos données
en toute sérénité
Dans un contexte où les abonnements cloud s’accumulent et où les données personnelles sont souvent exploitées, Koofr propose une alternative claire et éthique. Basé en Europe, ce service de stockage en ligne garantit la confidentialité totale de vos fichiers et respecte pleinement le RGPD. Avec 1 To d’espace de stockage à vie pour moins de 120 €, c’est une solution économique et pérenne pour sauvegarder photos, documents ou vidéos sans se soucier des renouvellements annuels.
Trois bonnes raisons d’adopter Koofr
- Accès à vie sans abonnement ni frais
- Données stockées et protégées en Europe
- Interface claire et respectueuse de la vie privée
Une alternative européenne à Google Drive et Dropbox
Koofr se distingue par sa transparence et sa simplicité. Vos données sont hébergées sur des serveurs situés en Slovénie et en Allemagne, garantissant un haut niveau de sécurité et de confidentialité. Le service permet d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil (ordinateur, mobile, navigateur) et d’intégrer vos autres comptes cloud — Google Drive, Dropbox ou OneDrive — pour tout gérer au même endroit. Avec 1 To d’espace permanent, vous stockez sereinement des milliers de photos, vidéos 4K ou archives personnelles sans contrainte de durée.
Une offre unique, économique et sans abonnement
Habituellement facturé 810 $, le Koofr Cloud Storage Lifetime (1 To) tombe aujourd’hui à 129,99 $, soit environ 119 € selon le taux actuel. À ce prix, vous payez une seule fois pour un accès illimité dans le temps — un investissement durable face aux services qui exigent des paiements mensuels ou annuels. Une opportunité rare pour sécuriser vos données à long terme sans dépenser davantage.
✅ Notre avis sur Koofr Cloud Storage
Avec son accès à vie, sa localisation en Europe et sa politique zéro traçage, Koofr s’impose comme une référence pour ceux qui cherchent à protéger leurs données durablement. C’est une solution fiable, économique et respectueuse de la vie privée — parfaite pour ceux qui veulent un cloud simple, sûr et sans abonnement.