Le SSD offre dès l'allumage de l'ordinateur une réactivité appréciée au bureau comme à la maison. Les fichiers volumineux, comme des montages vidéo ou des bibliothèques de jeux, s'ouvrent sans ralentissement, ce qui rend l'utilisation plus fluide, même quand vous jonglez entre plusieurs tâches.

On peut trouver que le format compact du SSD se glisse facilement dans la plupart des ordinateurs fixes ou portables. Ce côté pratique évite de se soucier de l'encombrement, notamment si vous aimez garder votre bureau dégagé ou si vous transportez souvent votre matériel. Certains diront que la différence se sent surtout dans un usage quotidien, où chaque seconde gagnée compte vraiment, surtout quand il faut redémarrer plusieurs fois dans la journée.