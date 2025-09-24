Un stockage rapide et fiable devient plus accessible grâce à une remise rare sur cette capacité, idéale pour fluidifier le travail ou accélérer les jeux.
Le SSD Crucial P3 Plus 1 To s'affiche aujourd'hui à 62,99 € chez Cdiscount, soit un prix jamais vu avec une réduction de 31 % par rapport au tarif habituel à l'occasion du premier jour des French Days. Ce modèle se glisse facilement dans un ordinateur portable ou une tour, pour augmenter la capacité sans ralentir la machine. Il permet de lancer des applications lourdes, de transférer de gros fichiers ou de donner une seconde vie à un PC un peu lent, tout simplement.
Ce disque SSD améliore la réactivité d'un ordinateur au démarrage comme à l'ouverture de logiciels volumineux. Il stocke rapidement vidéos, photos ou jeux récents, sans temps d'attente perceptible. Sa compatibilité avec les emplacements M.2 facilite l'installation sur la majorité des PC sortis ces dernières années.
Le SSD Crucial P3 Plus 1 To
SSD interne rapide, conçu pour booster les performances PC, idéal pour le multitâche et le stockage intensif.
✅ Avantages
- Débit en lecture jusqu'à 5000 Mo/s, accélère les transferts de fichiers volumineux
- Capacité de stockage de 1 To adaptée aux jeux, vidéos 4K et applications lourdes
- Interface PCIe 4.0 NVMe pour profiter des dernières cartes mères compatibles
- Format M.2 2280 ultracompact, s'intègre dans la majorité des PC fixes et portables
- Mémoire NAND 3D TLC fiable, favorise la durabilité et la rapidité sur la durée
❌ Inconvénients
- Absence de dissipateur thermique intégré, nécessite une attention particulière pour une utilisation intensive
- Débit en écriture limité à 4200 Mo/s, inférieur à certains modèles haut de gamme
- Non compatible avec les anciennes cartes mères PCIe 3.0 pour les débits maximums
Une rapidité appréciable pour gagner du temps au quotidien
Le SSD offre dès l'allumage de l'ordinateur une réactivité appréciée au bureau comme à la maison. Les fichiers volumineux, comme des montages vidéo ou des bibliothèques de jeux, s'ouvrent sans ralentissement, ce qui rend l'utilisation plus fluide, même quand vous jonglez entre plusieurs tâches.
On peut trouver que le format compact du SSD se glisse facilement dans la plupart des ordinateurs fixes ou portables. Ce côté pratique évite de se soucier de l'encombrement, notamment si vous aimez garder votre bureau dégagé ou si vous transportez souvent votre matériel. Certains diront que la différence se sent surtout dans un usage quotidien, où chaque seconde gagnée compte vraiment, surtout quand il faut redémarrer plusieurs fois dans la journée.
Cdiscount affiche un prix bas pour un SSD polyvalent
La boutique Cdiscount propose le Crucial P3 Plus 1 To à 62,99 €. Son format discret et son installation facile conviennent à ceux qui cherchent une solution simple pour améliorer un ordinateur. Ce positionnement tarifaire reste rare pour un SSD PCIe 4.0, bien adapté à un usage quotidien et aux besoins de stockage évolutifs.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.