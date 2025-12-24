La réduction constatée rend l'accès à un smartphone sécurisé et autonome plus simple, sans sacrifier l'expérience photo ou le confort au quotidien.
Le Google Pixel 9a tombe à 365 € chez Amazon, soit une baisse de 34 % et le prix le plus bas jamais vu. Ce smartphone Android (relativement) abordable mise sur l'intelligence artificielle et une puce Tensor G4 pour simplifier la photo, améliorer la sécurité, et offrir des performances proches des smartphones les plus premiums.
Le google Pixel 9(a) combine une autonomie solide qui tient sans problème la journée et un écran lumineux très lisible en extérieur. Son interface simple à prendre en main s'adapte aussi bien au travail qu'aux usages personnels, sans complexité inutile. En bref, à ce prix, c'est sûrement le meilleur choix du moment sous la barre des 400 €.
- Double appareil photo haute précision : 48 Mpx grand angle + 13 Mpx ultra grand angle, zoom x8
- Batterie de 5 100 mAh, autonomie dépassant 30 heures, jusqu'à 100 heures avec mode ultra économiseur
- Écran Actua pOLED 6,3 pouces, HDR, résolution 1080 x 2424 pixels, luminosité jusqu'à 2 700 nits
- Processeur Google Tensor G4 et coprocesseur Titan M2 pour sécurité et rapidité
- Compatible 5G, Wi-Fi, double SIM (nano SIM + eSIM)
- Taux de rafraîchissement de l'écran limité à 120 Hz, inférieur à certains modèles premium
- Charge rapide non mentionnée, temps de recharge potentiellement plus long
- Pas de certification étanchéité IP68, usage sous l'eau déconseillé
Une autonomie rassurante au format compact
Le smartphone tient facilement dans une poche ou une main. Sa batterie de grande capacité assure plus de 30 heures d'utilisation, ce qui convient pour une journée active en déplacement ou une longue session de navigation. L'écran lumineux reste lisible même en plein soleil, ce qui peut servir quand on consulte des cartes ou des mails dehors. Quand on préfère voyager léger, ce format compact se fait vite oublier.
La sécurité n'est pas oubliée, avec un déverrouillage rapide par empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Ce genre de détails compte quand on souhaite garder le contrôle sur ses données, y compris en mobilité ou lors d'un usage partagé au sein du foyer. Certains diront que ce n'est pas indispensable, mais dans la pratique, on gagne du temps et de la tranquillité d'esprit.
Un rapport usage/prix difficile à ignorer
Amazon affiche le Google Pixel 9a à 365 €, un tarif peu courant pour un smartphone IA de cette génération. Son autonomie et son format compact conviennent à un usage quotidien varié. Il s'adresse à celles et ceux qui cherchent un téléphone simple à prendre en main, pensé pour durer et facile à utiliser, sans sacrifier la sécurité ni la qualité photo.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €