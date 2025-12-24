Noël, c'est demain, et Amazon semble tenter le tout afin de vider ses stocks pour le jour J. La marketplace propose des deals de folie sur tous les produits high-tech ce mercredi. On vous présente les 8 affaires à saisir pour l'occasion.
Vous êtes à la recherche de bonnes affaires pour commencer l'année 2026 avec plus de confort ? Amazon vous offre la fenêtre de tir idéale. La marketplace américaine semble vouloir vider ses stocks avant Noël, et propose des deals de folie ce mercredi. Aspirateurs robots, smartphones et tablettes sont à prix cassé, avec parfois jusqu'à 75% de réduction. Afin de vous aider à faire le tri parmi ces nombreux deals, nous avons sélectionné les 8 meilleures offres. On vous les présente en détail dans la liste ci-dessous.
Les 8 ventes flash à saisir pour Noël
- Manette sans fil Xbox à 45,99 € au lieu de 64,99 €
- SSD externe Crucial X9 1To Disque SSD à 79,99 € au lieu de 101,99 €
- Tablette Android 10" à 89,99 € au lieu de 299,99 €
- Casque Beats Solo 4 à 107 € au lieu de 229 €
- Aspirateur robot Dreame D10 Plus à 179 € au lieu de 249 €
- Aspirateur laveur Roborock F25LT à 249,99 € au lieu de 349,99 €
- Smartphone Google Pixel 9(a) à 346 € au lieu de 549 €
- Casque VR Métaquest 3S à 499 € au lieu de 549 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts
- Canal+ La Totale à 40 € par mois avec Netflix inclus
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Chez Amazon, les promos, c’est toute l’année
Contrairement aux idées reçues, Amazon ne lève pas le pied une fois les grandes opérations passées. Pendant les fêtes, la marketplace continue la course aux meilleurs prix avec des deals très agressifs comme aujourd'hui à la veille de Noël et avec d’autres réductions déjà prévues jusqu’au Nouvel An. Une période idéale pour s’équiper ou finaliser ses cadeaux de dernière minute, souvent avec des livraisons rapides malgré l’affluence.
Pour ne rien manquer des meilleures offres, quelques réflexes simples peuvent faire la différence :
- consulter régulièrement les pages promos Amazon, souvent mises à jour plusieurs fois par jour ;
- activer les alertes et listes de souhaits pour suivre l’évolution des prix ;
- rester connecté à l’actualité Clubic, qui recense et trie les meilleurs deals du moment ;
- penser à Amazon Prime, qui améliore les délais de livraison pendant cette période chargée.
Des produits de premier choix
Amazon ne se contente pas d’afficher des remises attractives : la marketplace met aussi l’accent sur des produits reconnus pour leur fiabilité et leurs performances. La sélection du jour en est l'exemple parfait avec des marques pour l'essentiel bien installées, connues pour la qualité de leurs finitions, leur durabilité et leur suivi logiciel ou matériel. Un point rassurant, notamment en période de fêtes, où l’on cherche avant tout des achats sûrs.
Cette exigence se retrouve dans toute la sélection, qu’il s’agisse de la manette sans fil Xbox, référence pour le jeu sur console et PC, du SSD externe Crucial X9 1 To, apprécié pour sa rapidité et sa robustesse, ou encore du casque Beats Solo 4, reconnu pour son confort et sa signature sonore. Les appareils pour la maison, comme le Dreame D10 Plus ou l’aspirateur laveur Roborock F25LT, illustrent aussi ce souci de qualité, tout comme le Google Pixel 9(a) et le Meta Quest 3, qui misent sur des technologies éprouvées et une expérience utilisateur soignée.