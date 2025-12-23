Les écouteurs sans fil s'intègrent facilement dans la routine, que ce soit au bureau, dans les transports ou pendant une marche. La recharge via le boîtier USB-C simplifie la vie, car il suffit de quelques minutes pour repartir avec plusieurs heures d'écoute. L'audio spatial personnalisé s'adapte à chaque oreille, ce qui rend chaque morceau de musique plus vivant, même en déplacement. Certains trouveront que le confort des embouts légers se remarque surtout quand on les porte longtemps, sans gêne.

La résistance à la transpiration et à l'eau rassure pour une utilisation en extérieur, sous la pluie ou lors d'un jogging. Vous passez d'un appel à une playlist sans avoir à changer d'appareil, grâce à la compatibilité Bluetooth universelle. L'autonomie de près d'une journée entière limite les coupures, et on apprécie de ne pas devoir chercher une prise en plein après-midi.