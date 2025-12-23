Un son plus immersif et des appels clairs comme de l'eau de roche : voici ce que vous offrent les AirPods 4 d'Apple, en promo ce mardi. Les mélomanes ne s'y tromperont pas : c'est une occasion en or de s'offrir de l'audio de qualité.
Les AirPods 4 tombent à 114 € avec une remise de 23 %, soit l'un des prix les plus bas jamais vu pour ce produit sur Amazon. Ce modèle Apple apporte l'audio spatial personnalisé au quotidien, pour écouter de la musique ou regarder des vidéos avec un son qui vous enveloppe litérallement. Vous profitez aussi d'un confort d'usage, que ce soit dans les transports, au bureau ou à la maison.
Ce type d'écouteurs sans fil résiste à la transpiration et à l'eau, ce qui rassure lors d'une séance de sport ou sous la pluie. La puce H2 améliore la qualité audio et l'autonomie atteint jusqu'à 24 heures, de quoi tenir toute une journée sans recharge.
- Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête pour une immersion à 360°
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie avec le boîtier de charge USB-C
- Résistance à la transpiration et à l'eau (norme IPX4) pour les usages sportifs ou en extérieur
- Traitement avancé de la voix qui atténue le bruit de fond lors des appels
- Puce H2 offrant une meilleure gestion des performances et de la connectivité Bluetooth
- Absence de réduction active du bruit pour les environnements très bruyants
- Compatibilité optimisée avec les appareils Apple, moins complète sur d'autres plateformes
Une autonomie pensée pour le quotidien connecté
Les écouteurs sans fil s'intègrent facilement dans la routine, que ce soit au bureau, dans les transports ou pendant une marche. La recharge via le boîtier USB-C simplifie la vie, car il suffit de quelques minutes pour repartir avec plusieurs heures d'écoute. L'audio spatial personnalisé s'adapte à chaque oreille, ce qui rend chaque morceau de musique plus vivant, même en déplacement. Certains trouveront que le confort des embouts légers se remarque surtout quand on les porte longtemps, sans gêne.
La résistance à la transpiration et à l'eau rassure pour une utilisation en extérieur, sous la pluie ou lors d'un jogging. Vous passez d'un appel à une playlist sans avoir à changer d'appareil, grâce à la compatibilité Bluetooth universelle. L'autonomie de près d'une journée entière limite les coupures, et on apprécie de ne pas devoir chercher une prise en plein après-midi.
Un positionnement solide pour les usages mobiles
Amazon affiche les Apple AirPods 4 à 114 €. Ce modèle reste simple à utiliser et s'adresse à celles et ceux qui veulent un compagnon fiable pour écouter de la musique ou passer des appels. Le format compact tient dans la poche et l'autonomie longue durée facilite la gestion de la journée. Il s'adapte bien à un rythme de vie actif, sans contrainte technique ou de configuration.
