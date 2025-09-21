Conservez vos photos et vidéos familiales en toute sécurité grâce à Proton Drive, avec 200 Go de stockage à -60 %. Profitez de cette offre exclusive et protégez jusqu’à 40 000 photos haute résolution pour seulement 2 €/mois.
Des souvenirs précieux, protégés pour longtemps
Chaque instant compte : anniversaires, premiers pas, vacances, pièces de théâtre scolaires … Ces moments sont irremplaçables. Proton Drive propose une solution simple et sécurisée pour les stocker sans crainte de perte ou de piratage. Avec 200 Go d’espace chiffré pour seulement 2 €/mois au lieu de 4,99 €, vous pouvez sauvegarder plus de 40 000 photos en haute résolution et garder l’esprit tranquille.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Drive :
- Stockage sécurisé : chiffrement de bout en bout, personne ne peut accéder à vos fichiers sauf vous.
- Partage sous contrôle : liens protégés par mot de passe et expiration.
- Flexibilité totale : accessible sur mobile, tablette et PC avec synchronisation automatique.
Un cloud pensé pour les familles
Proton Drive ne se contente pas d’être un simple service de stockage : il a été pensé pour les familles qui veulent une solution à la fois pratique et protectrice. Vous pouvez créer des albums thématiques, vacances, anniversaires, événements scolaires, et retrouver vos souvenirs en quelques clics. Fini le défilement sans fin, tout est classé et organisé.
Partagez vos moments… mais seulement avec qui vous voulez
Avec Proton Drive, vous gardez le contrôle sur vos données. Chaque photo ou vidéo peut être partagée à vos proches via des liens sécurisés, auxquels vous pouvez ajouter un mot de passe ou une date d’expiration. Ainsi, vos souvenirs restent privés, même lorsqu’ils voyagent en ligne.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à une série de mise à jour WIndows, Mac et sur le Web. Sa sécurité est irréprochable mais nous attendons encore quelques éléments pour finir de. nous convaincre et notamment des outils permettant de mieux gérer ses photos. Nul doute en tout cas que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.
Sécurité et confidentialité avant tout
Proton Drive applique un chiffrement automatique de bout en bout : vos photos sont protégées dès leur envoi et ne peuvent être consultées que par vous et les personnes autorisées. Même Proton ne peut pas accéder à vos fichiers. C’est une garantie rare, qui fait toute la différence par rapport aux services de stockage traditionnels.
Des performances adaptées à tous vos usages
Qu’il s’agisse d’un film de vacances en vidéo 4K, d’une série de portraits ou d’albums complets, Proton Drive accepte les fichiers de toute taille et format. Le service est accessible partout, sur tous vos appareils, et les modifications sont synchronisées automatiquement. Vous commencez gratuitement avec 5 Go, et l’offre premium vous permet d’aller jusqu’à 3 To de stockage, de quoi conserver une vie entière de souvenirs
✅ Notre avis sur Proton Drive
Avec son offre à 2 €/mois seulement, Proton Drive combine sécurité, simplicité et flexibilité. C’est une solution idéale pour les familles qui veulent stocker leurs photos et vidéos sans compromis sur la confidentialité. Grâce à ses options de partage sécurisé et à son chiffrement automatique, vous avez la certitude que vos souvenirs resteront privés, accessibles uniquement à vous et vos proches.
Proton Drive, c’est bien plus qu’un espace de stockage : c’est la garantie de préserver une vie entière de souvenirs, sans stress et à petit prix.