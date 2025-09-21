Avec son offre à 2 €/mois seulement, Proton Drive combine sécurité, simplicité et flexibilité. C’est une solution idéale pour les familles qui veulent stocker leurs photos et vidéos sans compromis sur la confidentialité. Grâce à ses options de partage sécurisé et à son chiffrement automatique, vous avez la certitude que vos souvenirs resteront privés, accessibles uniquement à vous et vos proches.

Proton Drive, c’est bien plus qu’un espace de stockage : c’est la garantie de préserver une vie entière de souvenirs, sans stress et à petit prix.