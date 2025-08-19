Dotée d’une capacité de 20 000 mAh (≈ 72 Wh) et d’un format relativement compact (486 g), cette batterie reste conforme aux normes aériennes tout en offrant suffisamment de puissance pour des appareils exigeants. Les utilisateurs professionnels ou voyageurs apprécieront la rapidité de recharge : environ 2 heures avec un chargeur 65 W+, un vrai gain de temps.

Son écran TFT intelligent fournit un suivi détaillé (niveau, tension, puissance par port), un atout rare pour garder un œil précis sur la charge.

Côté sécurité, UGREEN équipe la batterie de cellules lithium-ion de qualité automobile, protégées par 13 couches de sécurité, contre les surchauffes, surtensions, courts-circuits, assurant une tranquillité d’usage maximale.