Modernité oblige, le produit se distingue tout d'abord par sa connectique sans fil qui fonctionne, au choix, avec la technologie Lightspeed ou en Bluetooth. Logitech souligne ici une belle progression de l'autonomie par rapport au G915 Lightspeed lancé en 2019 : on gagne environ 20 %, soit 36 heures en Lightspeed, avec la luminosité du RVB poussée au maximum. La version TKL du G915 X (sans pavé numérique) va encore plus loin, avec 42 heures dans les mêmes conditions.

Il s'agit donc d'un minimum, et Logitech avance une autonomie maximale de 800 et 1 000 heures sur les deux variantes en Bluetooth et sans RVB. De plus, il est bien sûr possible d'utiliser le G915 X (standard et TKL) en mode filaire USB.