Logitech Keys-To-Go 2 : un clavier ultraportable compatible avec toutes les tablettes tactiles (et smartphones)

Soyons francs, le MX Keys S est une évolution timide du précédent modèle, les changements se compte sur les doigts d’une main et, à vrai dire, les évolutions les plus intéressantes se trouvent surtout au niveau logiciel avec un Logi Options+ qui continue de s’améliorer au fil de l’eau.



Peu de changement ne signifient toutefois pas que le MX Keys S n’a pas sa raison d’être. Idéal pour accompagner l’une des souris du fabricant suisse, comme la Logitech Lift ou la MX Anywhere 3S, le MX Keys S est un excellent clavier en tout point, ou presque si l’on veut chipoter. Silencieux avec une frappe fluide, précise et confortable, le MX Keys S possède en outre toutes les fonctionnalités que l’on attend d’un tel clavier. La seule ombre au tableau reste encore une fois la sérigraphie chargée, notamment au niveau des caractères spéciaux avec ce mix entre les dispositions propres à Windows comme à macOS. Pour le reste, vous pouvez foncer tête baissée : le MX Keys S est une valeur sûre !