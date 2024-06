On a pris en main le nouveau Zenbook S16 : l'un des plus beaux PC jamais lancés par ASUS

Comme avec son Zenbook S13 OLED par le passé, ASUS mise ici sur un design minéral et ultra compact, mais en portant ce concept en grand format, avec cette fois une diagonale de 16 pouces.

Le rapport finesse-taille de ce nouveau Zenbook S16 est probablement ce qui nous a frappés en premier lorsque nous l'avons manipulé. L'appareil prend vraiment des airs de simple « plaque de métal ». Et pour cause, il ne dépasse pas 1,1 centimètre d'épaisseur, pour 1,5 kilo réparti sur une grande surface. Autant dire que l'on ne sent pas le poids réel du produit et qu'il paraît donc beaucoup plus léger une fois en main.

Nous l'avions évoqué lors de son officialisation, ce nouveau modèle s'appuie sur un alliage qu'ASUS surnomme le « Ceraluminium ». L'entreprise explique s'être inspirée des alliages utilisés dans le domaine de la bijouterie, notamment pour les montres, et indique avoir eu besoin de 4 ans de développement pour obtenir le résultat minéral, léger et solide que l'on a désormais sous les yeux.

Le clavier est pour sa part très plat, fatalement, avec une profondeur de course limitée. Nous avons apprécié son rendu dans l'ensemble, mais restons prudents : seule une utilisation quotidienne nous permettra de savoir réellement quoi en penser. Le pavé tactile, lui, est gigantesque et plutôt bon. Cela dit, nous pouvons déjà vous confirmer qu'il est moins précis et efficace que celui d'un MacBook Pro 16, par exemple. En la matière, Apple et ses trackpads haptiques restent quasiment imbattables.

Au-dessus du clavier, le Zenbook dispose d'une grille vouée à son système de dissipation, et elle a une histoire. Cette grille a en effet été pensée pour être fonctionnelle et esthétique, avec pas moins de 3 522 orifices percés (avec le procédé CNC) directement dans l'aluminium, pour un ensemble qui nous fait un peu penser à l'étonnante façade de l'Apple Mac Pro. Sous cette zone et sous le clavier s'étend du reste une chambre à vapeur « ultra-slim » censée doubler les performances de refroidissement. Nous vérifierons en test si le bilan est effectivement flatteur, ou non, côté gestion des températures.